Christchurch - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová potvrdila, že byla mezi lidmi, kteří obdrželi manifest útočníka na mešity v novozélandském městě Christchurch asi devět minut před začátkem útoku. Na tiskové konferenci také dnes zopakovala svůj slib, že v reakci na útok kabinet navrhne změnu zákona o zbraních. Vláda by měla jednat o detailech změn již v pondělí.

Premiérka uvedla, že dostala manifest na jednu ze svých e-mailových adres. Nebylo v něm však zmíněno žádné místo činu či odkazy, které by umožnily útokům předejít.

Ardernová prohlásila, že zákony o zbraních se musí změnit a změní se. Nový Zéland má méně omezení týkajících se pušek a brokovnic než mnoho jiných zemí, držení revolverů je zde kontrolováno mnohem přísněji. Premiérka však odmítla sdělit další podrobnosti, dokud je neprojedná kabinet a skupina nejvyšších zákonodárců.

Nový Zéland se v minulosti snažil zpřísnit zákony o střelných zbraních, vždy však tomu zabránila silná zbraňová lobby a skutečnost, že lov zde má silnou tradici. Podle odhadů je v zemi s pěti miliony obyvatel zhruba 1,5 milionu střelných zbraní, je zde však také nízký počet násilných trestných činů spáchaných střelnou zbraní, napsala agentura Reuters.

Úřady dnes večer také začnou postupně vydávat těla obětí rodinám, aby je mohly pohřbít. Poslední těla by rodiny 50 obětí měly obdržet nejpozději ve středu. Islámský zákon vyžaduje, aby těla byla očištěna a pohřbena co nejdříve od smrti, obvykle do 24 hodin, upozornila agentura AP. Policie zdůraznila, že je nutné, aby před vydáním těl byla zcela jasná příčina smrti a potvrzená identifikace oběti. Zatím existuje provizorní seznam obětí. Podle novozélandských médií jsou na něm osoby ve věku od dvou do 77 let, převážně muži. Předpokládá se, že všechny oběti jsou muslimové a pocházejí z rodin přistěhovalců.

Sociální síť Facebook také oznámila na twitteru, že za prvních 24 hodin odstranila 1,5 milionu videí útoku, a také všechny upravené verze. Sedmnáctiminutové video natočené útočníkem z jeho perspektivy se krátce po střelbě rychle šířilo na sociálních sítích.