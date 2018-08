Auckland (Nový Zéland) - Novozélandská ministryně pro záležitosti žen Julie Genterová dnes odjela do nemocnice, aby mohla porodit své dlouho očekávané první dítě. Jela přitom na kole, protože do auta se prý nevešla. Osmatřicetiletá politička za stranu Zelených to oznámila na svém účtu na sociální síti.

Genterová, která je vášnivou zastánkyní jízdy do zaměstnání na kole, nicméně nejela za ztížených podmínek počínajícího porodu se stahy a případným výtokem plodové vody. Do nemocnice v Aucklandu ve 42. týdnu těhotenství jela proto, aby byl porod vyvolán uměle. Upozornila také, že použila elektrického kola a že cesta většinou vedla z kopce.

"A je to, popřejte nám štěstí," vzkázala Genterová svým fanouškům na instagramu. "Jeli jsme s partnerem na kole, protože nebylo dost místa v autě... ale pěkně mi to zvedlo náladu," dodala.

V novozélandské vládě jde o poměrně brzký další případ rodící členky kabinetu. V červnu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová porodila holčičku. Případy pracujících matek v politice se v posledních letech množí. V Evropském parlamentu například mohou poslankyně brát na hlasování i své malé děti. V australském parlamentu mohou matky svoje miminka nerušeně kojit nebo krmit z láhve.