Novozélanďané začali odevzdávat nově zakázané zbraně

Wellington - V prvním termínu odkupu zbraní od občanů se na Novém Zélandu svých pušek vzdalo 169 lidí. Oznámila to dnes novozélandská policie, podle níž lidé odevzdali v Christchurchi 224 zakázaných typů střelných zbraní. Odkup začal ve městě, kde v březnu útok pravicového extremisty ve dvou mešitách nepřežilo 51 lidí. Parlament pak odhlasoval změnu zákona o držení zbraní.

Nová právní úprava zakazuje vlastnit poloautomaty nebo brokovnice, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pět střel.

Odkup bude trvat až do konce roku a vláda na něj vyčlenila 208 milionů novozélandských dolarů (3,2 miliardy Kč).

Podle policejní zprávy bylo dnes mezi ty, kdo se zbraní vzdali, rozděleno přes 433.000 novozélandských dolarů (6,6 milionu Kč). Policejní zástupce Mike Johnson v prohlášení ocenil přístup veřejnosti. "Lidé se do toho procesu dnes opravdu zapojili, máme pozitivní reakce," sdělil.

Jeden z těch, kdo svou zbraň přinesl, sdělil, že je spokojen, protože za poloautomat dostal 13.000 novozélandských dolarů, což je ekvivalent 197.600 korun. "Vůbec jsem si nemyslel, že to bude poctivé, a moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale dopadlo to dobře a řeší to (úřady) dobře," citoval tohoto majitele bez udání jména list The New Zealand Herald.

Mezi občany pětimilionového Nového Zélandu je podle odhadů 1,5 milionu střelných zbraní a země se tak řadí v ohledu vyzbrojení civilistů na 17. místo na světě.