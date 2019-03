Wellington - Novozélanďané dnes dvěma minutami ticha uctili 50 obětí útoku na mešity ve městě Christchurch spáchaného minulý pátek. Televize a rozhlas přenášely muslimskou výzvu k pátečním modlitbám. Premiérka Jacinda Ardernová se připojila k tisícům lidí, kteří přišli do parku k mešitě Al-Noor, jež byla jedním z dějišť masakru.

Imám Gamal Fouda, který vedl modlitbu, řekl: "Máme zlomená srdce, ale nejsme poraženi." Mnoho žen přišlo na znamení solidarity s muslimskou komunitou na akce se zahalenými hlavami po vzoru muslimek.

Ardernová apelovala na jednotu občanů. "Nový Zéland truchlí s vámi, jsme jednotní. Podle proroka Mohameda jsou věřící ve své vzájemné dobrotě, soucitu a účasti jako jedno tělo. Když trpí jakákoli jeho část, pociťuje bolest celé tělo," řekla.

Fouda byl v době útoku v mešitě a dnes řekl, že střelec "zlomil srdce milionům lidí na celém světě". "Dívám se dnes z téhož místa a vidím lásku a soucit. Jsme naživu, jsme spolu, odhodláni nedovolit nikomu, aby nás rozdělil," řekl.

Mnoho novozélandských mešit dnes otevřelo své dveře návštěvníkům, kolem některých chtějí lidé vytvořit lidský řetěz jako symbol ochrany a podpory.

Konal se společný pohřeb 26 z obětí, mezi nimiž nejmladší byl tříletý chlapec Mucaad Ibrahim.

Útok spáchal osmadvacetiletý Australan, který ve svém manifestu označil sebe za rasistu a muslimy a imigranty za "vetřelce". Ardernová ve čtvrtek ohlásila zákaz poloautomatických pušek vojenského typu a útočných pušek.

Třiatřicetiletý Fahim Imam, který pochází z Christchurche a před třemi lety se přestěhoval do Aucklandu, přijel na dnešní akce do svého původního domova. Ohromila ho soudržnost lidí, s níž se setkal. "Od chvíle, kdy jsem v Christchurchi, tady cítím lásku. Nikdy jsem nebyl hrdější na to, že jsem muslim. Jsem opravdu šťastný, že mohu říci, že jsem Novozélanďan," prohlásil Imam.

Do Christchurche zamířila i patnáctičlenná delegace muslimských představitelů. Byl mezi nimi také předseda libanonského muslimského svazu Samier Dandan, který působí v Sydney. "Byl to odporný teroristický čin spáchaný v krásném, pokojném městě," řekl k útoku. Setkal se s příbuznými některých obětí a řekl, že ho inspirovala jejich nezlomnost. "A musím vyjádřit úctu novozélandské premiérce za její postoj a za hlasitě pronesená slova," dodal.

sva lcm