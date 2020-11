Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN)

Praha - Novou středočeskou hejtmankou se dnes stala Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která kraj řídila v minulých čtyřech letech. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na ustavujícím zasedání.

STAN budou vládnout v koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Nová koalice se opírá o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu, ANO s 15 hlasy bude jediným opozičním uskupením.

Pecková neměla protikandidáta. Podpořilo ji 50 z 65 zastupitelů, tedy celá koalice. ANO se zdrželo hlasování. Pecková uvedla, že je týmovým hráčem a má za sebou deset let zkušeností z práce komunální političky. Kraj podle ní čeká nelehký návrat do období po koronavirové pandemii.

"Budeme se teď nesmírně potýkat s nedostatkem finančních prostředků, které budou mít samozřejmě dopad do rozpočtu kraje, stejně jako do rozpočtu celé naší země. Musíme se vyrovnat s covidovou pandemií, to budou ty nejdůležitější kroky, které teď před námi stojí," uvedla Pecková krátce po zvolení.

Ve středních Čechách dosud vládla koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty. ČSSD a KSČM se nyní do zastupitelstva nedostaly.

Pětačtyřicetiletá Pecková v minulosti pracovala v televizi Nova, podílela se mimo jiné na pořadu Občanské judo. Spolupracovala také s Českou televizí a TV Barrandov, od roku 2014 je starostkou Mnichovic u Prahy. Už dříve avizovala, že po zvolení hejtmankou nebude pokračovat v uvolněné funkci v čele radnice.

Schůze pokračuje volbou náměstků, dalších členů krajské rady a členů výborů. Ustavující zasedání do zvolení nástupce obvykle řídí dosavadní hejtman, je-li opět zvolen členem zastupitelstva. Zastupitelstvo ale může zvolit i jiného předsedajícího. Pokorná Jermanová úvodní části předsedat nechtěla, nejdříve tak v jeho čele usedl Stanislav Boloňský (STAN) jako nejstarší člen. Boloňský uvedl, že nemá zkušenosti s technikou v sále, řízení proto se souhlasem zastupitelstva předal Vítu Rakušanovi (STAN).