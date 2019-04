Ilustrační foto - Sjezd Strany zelených volí 20. ledna 2018 na svém sjezdu v České Třebové nové vedení potom, co se funkce vzdal po volebním neúspěchu předseda SZ Matěj Stropnický. Předsedou Zelených se dnes stal Petr Štěpánek, starosta Prahy 4. Většinu získal v prvním kole volby. Měl dva protikandidáty. Ve straně je od r. 2003.

Praha - Zastupitelé Prahy 4 dnes večer zvolili novou starostkou Irenu Michalcovou z hnutí ANO. Na dnešním jednání zastupitelů dostala v tajné volbě 23 z celkem 45 hlasů. Nahradila odvolaného starostu Petra Štěpánka (Zelení), který byl starostou od roku 2014. Do funkce Michalcovou navrhly dosud opoziční kluby ANO, ODS a TOP 09.

Zastupitelé dnes odvolali sedm z devíti radních včetně starosty Štěpánka s výjimkou Josefa Svobody (KDU-ČSL) a Ondřeje Růžičky (STAN). Po volbách v roce 2018 vládla až dosud koalice Pirátů a nezávislých, sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně pro Prahu 4 (STAN, KDU-ČSL a nezávislí) s těsnou většinou 23 hlasů.

"Velmi si vážím důvěry kolegů a mohu nejen jim, ale i všem občanům Prahy 4 slíbit, že já i celá nová rada budeme pracovat skutečně pro ně. Rozvoj městské části v poslední době stagnoval a my budeme muset spoustu věcí rozhýbat," uvedla Michalcová. Ještě před volbou pak řekla, že se bude chtít věnovat školství. "Já v něm pracuji 30 let a vidím to i zespoda, takže bych dokázala věci lépe posoudit," řekla.

Pro Štěpánka hlasovalo v tajné volbě 21 ze 45 přítomných zastupitelů. "Moje práce jak v opozici, tak jako starosty je dobře známa. Vždy mi šlo o blaho obyvatel této městské části," řekl před volbou.