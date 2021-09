Novou přírodní rezervaci u Třeboně obývá šest divokých koní

Jindřichův Hradec - Šest divokých koní obývá novou přírodní rezervaci s názvem Meandry Lužnice u Třeboně na Jindřichohradecku. K dispozici mají plochu o rozloze téměř 24 hektarů. Koně pocházejí z rezervace u středočeských Milovic. Za oběma projekty stojí organizace Česká krajina, řekl dnes novinářům její ředitel Dalibor Dostál.

"Koně jsme přivezli na místo loni v polovině listopadu. Ale zatím se mohli pohybovat pouze na omezeném prostoru, protože plocha byla dlouho silně podmáčená a nemohli jsme celý prostor připravit a využívat. Navíc vzhledem k tomu, že jsou poslední roky bohaté na srážky, tak v minulých týdnech a měsících byly v místě menší povodně, a proto jsme dokončení rezervace museli odkládat," uvedl Dostál.

Podle něj areál Meandry Lužnice nabízí pro divoké koně zcela jiné podmínky než Milovice. V nové rezervaci jsou pastviny dlouhodobě podmáčené. "Naopak v Milovicích je terén suchý. Ale to vůbec nevadí, protože divocí koně jsou hodně variabilní a dokáží se přizpůsobit prakticky jakémukoliv terénu. Není výjimkou, že jsou schopní spásat například i strmé svahy," uvedl Dostál.

Na vzniku nové rezervace se podíleli soukromí vlastníci pozemků, CHKO Třeboňsko a právě Česká krajina. "Do budoucna ještě uvažujeme o navýšení počtu divokých koní v této lokalitě," řekl Dostál. Dodal, že momentálně je v České republice devět podobných rezervací a do konce roku by měla vzniknout ještě jedna u Krnova v Moravskoslezském kraji. Nejznámější prostor, který Česká krajina využívá, se nachází právě ve středočeských Milovicích v lokalitě o rozloze více než 200 hektarů. Na pozemcích tam jsou stáda divokých koní, praturů a zubrů.

Česká krajina je nezisková organizace, která usiluje o ochranu biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptaci krajiny na změny klimatu. Jednou z jejích hlavních činností je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.