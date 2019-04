Otrokovice (Zlínsko) - Stovky motocyklistů se dnes i přes deštivé počasí sjely do Otrokovic na Zlínsku. Setkáním nazvaným Restart, které už popatnácté pořádal klub CzechBikers, tam oficiálně začala letošní motorkářská sezona. Stěžejním cílem akce je už léta propagace bezpečné jízdy na motorce, řekl ČTK jednatel pořádajícího klubu Michal Konečný.

Pořadatelé účastníkům opět připravili prezentace policie, Besipu, Českého červeného kříže nebo otrokovické městské policie. "Restart má upozornit na to, že konečně začíná motorkářská sezona. Konečně se začneme pohybovat na silnicích. A je to i proto, aby nás viděli řidiči automobilů, aby s námi počítali, aby nás brali v potaz. Taky se snažíme účastníkům naší akce vštípit do hlavy to, že bychom je rádi viděli i příští rok," uvedl Konečný.

Podle regionálního pracovníka společnosti Besip Zdeňka Patíka patří motocyklisté mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. "Jsou nápadní, hluční, takže se na ně ledacos svede. Někteří z nich skutečně jezdí rychle a neuvědomují si, že pro ně platí stejné rychlostní limity jako pro všechny ostatní. Po zimě je důležité začínat na motorce zvolna. Povrch silnic ještě může být prochladlý, pneumatiky pak mají horší přilnavost. Navíc je na silnicích plno štěrku, takže hrozí nebezpečí pádu," uvedl Patík.

Na Restart tentokrát dorazilo podle organizátorů kolem 500 motocyklů, což je ve srovnání s loňským rokem zhruba polovina. Od skútrů až po stroje s objemem 1600 kubických centimetrů. "Jsou tu v podstatě všechny tovární značky a kubatury. Pro mě je motorkář ten, který jezdí na padesátce Babetě, i ten, který jezdí na patnáctistovce Hondě. Má to fungovat pro všechny bez omezení a v tom je ta krása," řekl Konečný.

Součástí setkání je už tradičně spanilá jízda za doprovodu policie. Letos se na ni motorkáři vydali po trase vedoucí z Otrokovic přes Míškovice, Zahnašovice, Horní Lapač, Fryšták a Zlín zpět do Otrokovic. Mezi jejími účastníky nechyběl pětadvacetiletý Michal Petráš z Kroměříže. "Jsem tu potřetí nebo počtvrté. Je tady jedna z největších účastí motorkářů, proto sem jezdívám. Měl jsem v práci dva měsíce dopředu nahlášené volno, takže i když prší, musel jsem přijet. Je to pro mě taky možnost setkat se se známými z našeho původního kroměřížského motorkářského klubu," řekl ČTK Petráš.

Loni na silnicích Zlínského kraje při nehodách zemřelo šest motocyklistů, předloni pět. Letos mají dopravní nehody v regionu mezi motorkáři jednu oběť. Koncem února zahynul při nehodě u Sazovic na Zlínsku devětačtyřicetiletý motocyklista. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou vjel do protisměru, kde se srazil se služebním policejním vozidlem.