Novou léčbu rakoviny plic využívá jen polovina vhodných pacientů

Praha - Léčbu rakoviny plic imunoterapií nevyužívají všichni pacienti, kterým by mohla pomoci. Imunoterapie je nový způsob léčby založený na podpoře pacientova vlastního imunitního systému. Není vhodná pro všechny pacienty, ale má zatím nejlepší dlouhodobé výsledky. Oproti chemoterapii je imunoterapie schopná fungovat a léčit tělo dlouhodobě a má až pětinásobně lepší výsledky přežití. Imunoterapii využívá ale pouze polovina vhodných pacientů. Odborníci z řad lékařů to dnes uvedli na tiskové konferenci.

V tuto chvíli imunoterapii využívá v České republice prvních 50 pacientů s pokročilou rakovinou plic. Do konce roku by jejich počet měl stoupnout na 200. Problém, na který dnes na tiskové konferenci lékaři upozorňovali, je váznoucí přesun vhodných pacientů do komplexních onkologických center. Kromě toho je léčba nákladná.

Pacienti se zjištěnou rakovinou v takzvané první linii mají největší šanci na úspěšnou léčbu. "Detekce časných stádií jedna a dvě je v tuto chvíli pod 20 procent, a to jsou ti, které můžeme zachránit. U těch ostatních pacientů pouze prodlužujeme život a zlepšujeme jeho kvalitu,” uvedl předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Vítězslav Kolek.

Imunoterapie je poměrně nový způsobem léčby. V roce 2018 za její objevení získali Nobelovu cenu dva lékaři, James P. Allison a Tasuku Hondžó. Terapie se často kombinuje s jinými metodami, například s biologickou léčbou, ale i chemoterapií.

Ročně přibude v České republice asi 4500 mužů a 2300 žen trpících rakovinou plic. U mužů se jedná o pokles za posledních 40 let o asi 10 procent. Naopak počet nemocných žen vzrostl o 33 procent. Ročně na rakovinu plic umírá zhruba 5500 lidí.