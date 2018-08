Hongkong - Novou dvojkou v prodeji chytrých telefonů je čínský koncern Huawei, který předstihl americkou společnost Apple. V letošním druhém čtvrtletí prodal 54,2 milionu smartphonů, zatímco Apple 41,3 milionu. Jedničkou stále zůstává jihokorejský Samsung. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila analytická společnost IDC.

Čínská společnost zvýšila v uplynulých třech měsících meziročně odbyt o 41 procent a patřilo jí 16 procent trhu. Apple se musel spokojit s 12 procenty, Samsung opanoval 21 procent trhu, když prodal 71,5 milionu svých chytrých telefonů, meziročně o více než deset procent méně.

Čínským značkám se trvale daří narušovat dominanci dvojice Samsung - Apple. Jejich domácí trh roste a tyto firmy expandují do zahraničí. Huawei vstoupil na evropský a africký trh, nepodařilo se mu ale dobýt obrovský trh americký.

Apple se snaží prodávat své iPhony za vyšší ceny než jeho konkurenti a zisky generuje ze služeb jako je iTunes. Dobře se prodává také jeho drahý model telefonu iPhone X. Pro mnohé konkurenty s menším podílem na trhu, kteří nabízejí přístroje s operačním systémem Android, je prodej ztrátový, připomněla agentura DPA.

Huawei již delší dobu udával, že stát se dvojkou na trhu s chytrými telefony je jeho dlouhodobým záměrem. Podle analytika Bena Stantona ze společnosti Canalys se fakt, že Huawei přeskočil amerického rivala Apple v žebříčku nedá dost docenit.

"Je to poprvé za sedm let, co si společnosti Samsung a Apple neudržely dvě nejvyšší příčky. Huawei vyloučení z amerického trhu přimělo, aby o svůj cíl usiloval o to více v Asii a v Evropě," řekl Stanton agentuře Bloomberg.