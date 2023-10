Novotný se zapsal do historie jako nejmladší střelec

Kladno - Hokejový útočník Adam Novotný se dnes stal historicky nejmladším střelcem samostatné historie české extraligy a zřejmě i nejmladším autorem branky v nejvyšší soutěži vůbec. Talent Hradce Králové vstřelil na ledě Kladna gól ve věku 15 let a 327 dnů. Z rekordních tabulek tak vymazal úspěch Rostislava Olesze, jemuž bylo v říjnu 2001 při první extraligové trefě 16 let a 11 dnů. Po utkání Novotný děkoval spoluhráčům za podporu, zároveň ale nemohl uvěřit tomu, že je opravdu nejmladším střelcem historie.

"Je to neskutečný zážitek, na který už nezapomenu," radoval se Novotný v první televizním rozhovoru v kariéře. "Hlavně chci poděkovat klukům, jak mě vzali. Jsem za to rád," řekl Novotný, který je s deseti góly nejlepším střelcem juniorské extraligy.

Se seniorským týmem Hradce Králové začal trénovat ve středu. O den později začal tušit, že by si mohl i zahrát. "Měl jsem neskutečnou radost. To nejde ani popsat," uvedl Novotný s tím, že před zápasem nebyl příliš nervózní. "Abych pravdu řekl, neměl jsem ani takovou trému, za což jsem byl rád. Prvním střídáním to z člověka spadne, potom už si jenom užívá zápas. Jsem rád, že jsem mohl klukům i takhle pomoct," řekl útočník, který ve 27. minutě snížil na 1:2.

Gól vstřelil pohotovou dorážkou střely Matěje Chalupy, se kterým nastupoval ve čtvrté formaci. "Nahodil puk před bránu, odrazilo se to ke mně a já jsem to z otočky střelil do betonu. Pak se to ke mně odrazilo a už jsme měl prázdnou bránu. Takže už snadná práce," pousmál se s tím, že se mu dobře hrálo i proto, že se mu daří v juniorce. "Hráč je pak na ledě více sebevědomý," řekl Novotný.

Rodák z Hradce Králové hrál ještě v minulé sezoně dorosteneckou ligu, i v juniorce patří mezi nejmladší. Extraliga tak byla velký skok. "Silově je to neskutečný rozdíl, tady jsou vyspělí hráči. Obecně se to ale nedá srovnat. Hokej v extralize je na jiném levelu. Jsem rád, že jsem mohl nakouknout do seniorského hokeje," uvedl.

Výkon Novotného ocenil i hradecký trenér Tomáš Martinec. "Adam je talentovaný hráč, náš odchovanec a produkt naší akademie. Měli jsme nějaké hráče mimo sestavu, proto dostal příležitost, kterou si zasloužil svojí prací a výkony v juniorce. Jsem rád, že vstřelil gól, pro nás hodně důležitý," řekl Martinec.

Zda se mládežnický reprezentant udrží v sestavě i nadále, ale neřekl. "Uvidíme. Je to chytrý kluk a ví, že na sobě musí hodně pracovat. Uvidíme, jaký bude (zdravotní) stav (dalších hráčů). Určitě bychom ale chtěli jeho i další kluky zapracovávat do týmu. Teď je u nás nahoře, ale určitě bude hrát i v juniorce. Taky musí chodit do školy," pousmál se Martinec. Novotný studuje v prvním ročníku obchodní akademii.

Novotný mohl nastoupit zřejmě i proto, že Mountfield v týdnu uvolnil do Kladna Radka Smoleňáka, se kterým již Martinec do sestavy nepočítal. "Jsem jen rád, že tihle mladí kluci dostávají prostor. Hradec dlouhodobě avizuje, že chce hrát na mladé kluky. Jsem tedy rád, že tam dali někoho opravdu mladého, kdo si to zaslouží. Tohle je cesta," řekl Smoleňák. "Takže jsem mu uvolnil místo," pousmál se šestatřicetiletý útočník.