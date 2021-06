Novotná by podle Krejčíkové skákala a křičela radostí

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková podruhé v krátké době napodobila svoji někdejší trenérku a mentorku Janu Novotnou. Před jedenácti dny stejně jako bývalá světová dvojka v roce 1989 vyhrála turnaj ve Štrasburku a nyní je v semifinále Roland Garros. V něm si Novotná na pařížské antuce zahrála v letech 1990 a 1996.

"To jsem netušila," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci po čtvrtfinálového výhře nad Američankou Cori Gauffovou. "Skvělé, perfektní. Pokaždé, když jdu na kurt, tak na Janu myslím."

Pro Krejčíkovou je Novotná, která zemřela na rakovinu v listopadu 2017 ve věku 49 let, velkou inspirací. "Říkám si, co by mi asi pověděla po takové jízdě, kterou teď prožívám. Jsem smutná, že se to nikdy nedozvím. Ale podporuje mě její rodina, její kamarádi. Ti nejlíp vědí, co by mi Jana řekla. Myslím, že vždycky věřila, že můžu hrát takhle dobře. Škoda, že se toho nedožila," litovala Krejčíková, kterou Novotná vedla ještě v době, kdy hrála dvouhru na nižším okruhu ITF.

A jakou radost by Novotná po semifinálové účasti Krejčíkové tedy měla? "Myslím, že by skákala a křičela radostí. Tak to vždycky dělala, i když jsme spolu byly na turnaji ITF," pronesla Krejčíková. "A řekla by mi, jak je na mě pyšná. 'Užij si to a pokračuj. Nezáleží na příštím výsledku, když tomu dáš vše. A teď si hlavně užij, že můžeš dělat, co miluješ'."

Krejčíková v duelu s Gauffovou vedla ve druhém setu 5:0 a postupně nevyužila pět mečbolů. Pamětníkům naskočila vzpomínka na nevydařený zápas Novotné, která na French Open 1995 vedla v rozhodující sadě nad Američankou Chandou Rubinovou 5:0 a 40:0, pak ale neproměnila devět mečbolů a prohrála 6:8. "Říkala mi, že nebyla nějak nervózní, ale že se to prostě blbě sešlo a nepodařilo se jí to. Pořád věřila, že se to někde podaří a zlomí," řekla Krejčíková.

O Novotné se po utkání s Rubinovou říkalo, že je psychicky labilní. "Přišlo mi smutné, že jí každý dal takovou nálepku. Přitom ona byla psychicky opravdu velmi odolná. Nikdo to na konci neviděl, ale byla neskutečně silná," řekla Krejčíková o Novotné.

Krejčíková zápas s Gauffovou ukončila při šestém mečbolu. Možná jí pomohlo, že se s Novotnou o zmíněném utkání bavila. "Víceméně mi to pomáhá. Vím, že když se to nepodaří, tak se svět nezboří. Důležité je, že jsem zdravá, dělám, co mě baví. Je to jen hra, člověk se s tím musí vyrovnat. Pak bude silnější do další etapy života, která bude následovat," řekla Krejčíková.