Novoroční závod Turné v Ga-Pa bude bez Čechů, Koudelka byl čtvrtý pod čarou

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Novoroční závod Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu bude poprvé po 21 letech bez českých skokanů na lyžích. Nejblíže postupu z kvalifikace byl Roman Kudelka, jenž obsadil 54. místo. Kvalifikaci vyhrál domácí Němec Markus Eisenbichler.

Koudelka, jenž se po zranění zapojil do Světového poháru až v polovině prosince, startoval hned za německou národní skupinou a skočil 118,5 km. Nakonec byl z českého tria nejlepší a postup mu unikl o čtyři místa a 4,2 bodu. Filip Sakala byl šedesátý a Viktor Polášek, jenž se jako jediný kvalifikoval do úvodního závodu Turné v Oberstdorfu, ještě o sedm míst horší. V Ga-Pa se čeští skokani naposledy nedostali do závodu v roce 2001.

Šestinásobný mistr světa Eisenbichler skočil 137 metrů a vyhrál kvalifikaci o 0,9 bodu před vítězem z Oberstdorfu Rjoju Kobajašim z Japonska. Třetí byl další domácí skokan Karl Geiger.

Výsledky kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích v Ga-Pa

1. Eisenbichler (Něm.) 144,9 b. (137 m), 2. R. Kobajaši (Jap.) 144,0 (134), 3. Geiger (Něm.) 138,4 (135,5), 4. Hörl (Rak.) 137,8 (138), 5. Žyla (Pol.) 136,1 (138,5), 6. J. Sato (Jap.) 134,1 (132), ...54. Koudelka 107,4 (118,5), 60. Sakala 99,4 (118), 67. Polášek (všichni ČR) 92,8 (113).