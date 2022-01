Novoroční výstup na hrad Helfštýn si nenechaly ujít více než 4000 lidí

Týn nad Bečvou (Přerovsko) - Tradiční novoroční výstup na hrad Helfštýn na Přerovsku si nenechaly ujít více než 4000 lidí. K nadprůměrné návštěvnosti přispělo příznivé počasí, díky mrazům nebylo na turistických trasách bláto, chyběl tentokrát i sníh. Rekord v počtu návštěvnosti hradu při novoročním výstupu je z roku 2020 a činí 4717 lidí. Loni se akce poprvé ve své více než čtyřicetileté historii neuskutečnila kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru.

Fotogalerie

Podle mluvčí hradu Evy Lehnertové na Helfštýn dorazilo 4077 lidí. "Je to velice pěkná návštěvnost, vůbec jsme nevěděli s čím počítat vzhledem k vynucené pauze kvůli covidu v loňském roce. Takže jsme čekali, kolik lidí zůstane doma právě třeba kvůli epidemiologické situaci nebo kdo už se k přerušené tradici nevrátí," řekla dnes odpoledne ČTK Lehnertová.

Na hrad se vydalo mnoho rodin s malými dětmi a pejskařů, výstup si užili také zástupci různých spolků a klubů. V davech proudících od rána na hrad bylo možné zahlédnout například legionářské uniformy nebo sokolské stejnokroje.

Helfštýn je od podzimu zavřený, několik dní před výšlapem proto museli pracovníci správy hradu vše na příliv turistů přichystat. "Není tady absolutně žádný sníh, což nám usnadnilo přípravy, nemuseli jsme se potýkat s hordami sněhu, které bychom za normálních okolností na novoroční výstup odklízeli. Počasí přálo i lidem. Cesta nahoru k hradu byla pohodlnější a i pohyb na samotném hradě byl určitě daleko komfortnější," uvedla Lehnertová.

Helfštýnská nádvoří si dnes mohli zájemci projít od 08:00 do 15:00, jednotné vstupné bylo 20 korun. "Velkým lákadlem bylo i to, že díky tomu, že tu není sníh, tak jsme zpřístupnili zrekonstruovaný hradní palác, který by byl v případě, že by bylo nasněženo, zazimovaný," doplnila Lehnertová.

V předchozích ročnících však lidi od výstupu na hrad na kopci u Týna nad Bečvou neodradily ani mráz, sněhová kalamita nebo déšť. Například v roce 2017 na Helfštýn vyšlo 1964 lidí, i když teplota klesala až k minus 18 stupňům Celsia. Lednový výstup má na hradě dlouholetou tradici, letos šlo o 44. ročník. Dalším návštěvníkům se středověká památka znovu otevře až v březnu.

V loňské turistické sezoně na hrad Helfštýn dorazilo přes 100.000 lidí. Tato hranice byla překonána po 13 letech i přesto, že se v lednu 2021 tradiční novoroční výstup nekonal a okleštěna musela být z epidemických důvodů i další řada navštěvovaných kulturních akcí. Návštěvníci hradu byli loni zvědaví především na zmíněné zrekonstruované torzo renesančního paláce, za které architekti a stavebníci získali řadu ocenění.