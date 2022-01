Novoroční galakoncert České filharmonie nabídl program ve vídeňském stylu

Praha - Novoroční galakoncert České filharmonie (ČF) nabídl dnes odpoledne program ve vídeňském stylu, který pro tuto příležitost sestavil a provedl dirigent Manfred Honeck. Ve slavnostně vyzdobeném a zcela zaplněném Rudolfinu zazněly polky, valčíky a slavné operetní melodie zejména Johanna Strausse ml. a jeho bratra Josefa. Velkého aplausu se dostalo také skladbám Franze von Suppé a Franze Lehára. Koncert moderovaný Jiřím Vejvodou se stejným programem uvede ČF také dnes od 20:00.

V nové úpravě Měsíční hudby z finální scény Capriccia, poslední dokončené opery Richarda Strausse, se k prvnímu českému orchestru přidal hornista Radek Baborák. Druhým hostem byla mladá kyrgyzská sopranistka Katharina Konradi.

"Našli bychom řadu nádherných skladeb, které se dobře hodí na Novoroční koncert. Není však tajemstvím, že skladby vídeňských autorů, zvláště pak rodiny Straussovy, mají mimořádné kouzlo. Dodnes na nás působí jejich melodické bohatství, zvuková krása i kompoziční lehkost, možná ještě více než kdykoli dřív," uvedl dirigent Honeck, který ve Vídni vystudoval hudební akademii a působil i ve violové sekci Vídeňských filharmoniků a orchestru Vídeňské státní opery. "Záleželo mi na tom, abychom do programu zařadili také Franze Lehára, od jehož narození loni uplynulo sto padesát let," dodal častý host ČF. Od roku 2008 je hudebním ředitelem Pittsburgh Symphony Orchestra, s nímž svou smlouvu nedávno prodloužil až do roku 2028.

Konradi, která s ČF a v Praze vystoupila poprvé, se představila v áriích z operet Netopýr, Vídeňská krev či Veselá vdova. "Opereta byla vždycky mojí srdeční záležitostí a první inscenací, kterou jsem zpívala ve stálém angažmá, byl Lehárův Hrabě Luxemburg. Na Novoročním koncertu v Praze budu mít možnost představit celou škálu emocí od lásky přes svádění až po naději na šťastný život," podotkla sopranistka. Honeck, s nímž vystoupila v hamburské inscenaci Straussova Netopýra, považuje Konradi za "vycházející hvězdu na pěveckém nebi".

Rodačka z kyrgyzského Biškeku je první sopranistkou této národnosti, která získala světovou proslulost jako interpretka písňového, koncertního i operního repertoáru. Pěvecké školení získala nejdříve u Julie Kaufmannové v Berlíně a poté na mnichovské hudební a divadelní akademii u Christiane Iven a Donalda Sulzena. Od roku 2018 je členkou Hamburské státní opery, spolupráci jí nabídly i jiné renomované operní instituce, jako například drážďanská Semperova opera, festival v Bayreuthu nebo Bavorská státní opera v Mnichově. Jako žádaná koncertní sólistka vystupovala ve významných koncertních sálech s věhlasnými tělesy. Loni v březnu vyšlo její debutové album Liebende, na němž za doprovodu Daniela Heideho zpívá Straussovy, Mozartovy a Schubertovy písně.

Odlehčený program nabídl také hudební žert Plappermäulchen (Drbny) z pera Josefa Strausse. V rychlé polce se k filharmonikům připojilo šest mladých hudebníků hrajících na řehtačky.

Tradiční Novoroční galakoncert ČF je významnou kulturní a společenskou událostí, ozdobenou účastí významných hostů. Koncert vysílá v přímém přenosu Česká televize. Novoroční koncert ČF je poměrně nová tradice, repertoár je při něm pestrý, protože novoroční koncerty nebývají sešněrovány klasickými dramaturgickými pravidly.