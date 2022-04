Novoměstské muzeum otevřelo po dvou letech velikonoční jarmark

Tvůrkyně různých druhů kraslic - slováckých, zdobených slámou, vrtaných či s voskovou batikou se 14. dubna 2022 sjely do Nového Města na Moravě na Velikonoční jarmark v muzeu. Na snímku je kraslice Miloslavy Gregorové z Nového Města na Moravě.

Tvůrkyně různých druhů kraslic - slováckých, zdobených slámou, vrtaných či s voskovou batikou se 14. dubna 2022 sjely do Nového Města na Moravě na Velikonoční jarmark v muzeu. Na snímku je kraslice Miloslavy Gregorové z Nového Města na Moravě. ČTK/Pavlíček Luboš

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě se dnes po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu-19 vrátil velikonoční jarmark. Zapojilo se 12 řemeslníků. Muzeum jarmark pravidelně pořádá den před Velkým pátkem. Nabídl ukázky výroby tradičních velikonočních dekorací včetně pomlázek a kraslic. Jejich výstava bude v muzeu přístupná i v dalších dnech, řekla ČTK kurátorka muzea Alice Hradilová.

Muzeum se návštěvníkům otevřelo v 9:00. Za první hodinu přišly desítky lidí. Už před vstupem do muzea na Vratislavově náměstí se mohli setkat s košíkářem Pavlem Burešem, který nabízel hlavně pomlázky.

Vrbové proutí na ně si řeže sám, použitelné jsou jen nerozvětvené jednoleté výhony, na pomlázku ideálně řezané těsně před splétáním. Kvůli letošnímu pozdějšímu datu Velikonoc a relativně teplému předjaří podle něho bylo složité najít proutky, které by už nezačaly pučet. "Jediná záchrana byla, že teď byly ty sněhy, aspoň tady na Vysočině, jinak bych účast tady odřekl, neměl bych proutí," řekl Bureš.

Bureš dřív působil v Horáckém sdružení lidových řemesel. Do své dílny veřejnost pouští v rámci Dnů otevřených ateliérů. Pořádá i kurzy pletení, i když zájemců není moc. "Nikdo to pořádně dělat nechce. A nejhorší je, když přijde větší skupina, ve které to vlastně nikoho pořádně nebaví, z toho je pak jen nepořádek," řekl Bureš.

Vedle pomlázek vyrábí běžně koše, košťata a také splétá husí brka, které pak používají instalatéři ke kontrole úniku plynu. "Pěkně spoj natřít teplou vodou s jarem takovým pírkem, to žádný štětec nedokáže. A jak létají bubliny," řekl Bureš.

Přízemí muzea patřilo malovaných kraslicím. Věnuje se jim i Iva Jaklová z Chotěboře, na muzejní jarmark jezdí pravidelně. Nabízí kraslice zdobené tradičními technikami i novodobé módní kraslice. K tradičním technikám patří vosková batika, k těm nejběžnějším zase zdobení barevnými vosky. V současnosti populární kraslice, kde dekor vzniká provrtáváním skořápky a vytváří se dojem krajky, nejsou podle Jaklové slučitelné s velikonočními tradicemi. "V tradiční symbolice byly kraslice vždycky plné, nejlépe obarvené v barvách života nebo barvě zralého obilí," řekla Jaklová.

Tradičním vzorům používaným na Horácku a Podhorácku se věnuje Miloslava Gregorová. Výstava desítek jejích výtvorů je přístupná v patře muzea. Kraslice zdobí vzory zachycené mimo jiné národopiscem Vratislavem Bělíkem. "Navíc paní Gregorová ještě sbírá velikonoční pohlednice, takže výstava je doplněna i částí její sbírky pohlednic," řekla Hradilová. Výstava bude přístupná do 15. května. Uzavřená ale zůstane na Velký pátek a Velikonoční pondělí.