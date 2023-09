Novinky: Soud vydal mezinárodní zatykač na Tomáše Čermáka, jenž se vyhýbá vězení

Plzeň - Krajský soud v Plzni vydal mezinárodní zatykač na Tomáše Čermáka, který je prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, píší Novinky.cz. ČTK vydání Evropského zatýkacího rozkazu potvrdila trestí kancelář krajského soudu, Čermák se vyhýbá nástupu do vězení, kam ho soud poslal na 5,5 roku. Podle Novinek měl doma plán cesty do Ruska.

"Jsou indicie, že by se mohl ukrývat v cizině," řekl serveru soudce Tomáš Bouček. Podle něj je na Čermáka vydán jeden zatykač pro Evropskou unii a jeden mimo ni.

Podnět k vydání mezinárodního zatykače podala k soudu policie, potvrdila ČTK její mluvčí Barbora Šmaterová. "Důvod byl ten, že pracujeme se všemi verzemi, tedy i s tou, že by se hledaný mohl zdržovat v zahraničí," uvedla.

Čermák si má podle pravomocného verdiktu soudu odpykat 5,5 roku vězení za to, že v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na sociální síti Facebook vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil "musíme těm dobytkům zatnout tipec" a "vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy".

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.