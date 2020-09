Novinky letošního podzimu představí nakladatelství Argo - video

Jedno z předních českých nakladatelství odtajnilo svoje plány na letošní podzim. Čeká nás nová kniha Madeleine Albrightové, Dana Browna či Woodyho Allena. Videopřenos ČTK s představením novinek podzimní sezony a setkání s autory a redaktory nakladatelství Argo si můžete přehrát zde ze záznamu.

„Věřím, že knihy mají budoucnost, a to zejména v dnešním překomplikovaném světě“ prohlásil na tiskové konferenci ředitel nakladatelství Milan Gelnar. Ediční plán Arga do konce roku mu dává za pravdu. Desítky zajímavých knižních novinek vyjdou ještě do Vánoc.

Hned dvě z nich překládá Michael Žantovský. Jedná se o memoáry Madeleine Albrightové Peklo a jiné destinace a životopis Woodyho Allena Mimochodem. Světoznámý spisovatel thrilerů Dan Brown přichází s první dětskou knihou Divoká symfonie, jejíž hudební složku nahrával se symfonickým orchestrem v Praze. Vyjde také dokončení románové pentalogie Edwarda St Aubina Patrick Melrose, za jehož první část v tomto roce získal překladatel Ladislav Nagy Magnesii Literu za překlad.

Z českých autorů se můžeme těšit na novinka Jakuba Szántó, Lenky Horňákové-Civade, či Terezy Límanové. Jan Novák s Jaromírem99 připravili komiks o Věře Čáslavské a k letošnímu stoletému výročí slova Robot Argo připravilo povídkovou antologii ROBOT100 a komiksovou adaptaci R.U.R. animátorky Kateřiny Čupové.

Ediční plán Nakladatelství Argo podzim/zima 2020.