Novinářská organizace vyzvala Radu ČT ať se nevměšuje

Praha - Novinářská organizace Mezinárodní tiskový institut vyzvala předsedu Rady České televize Pavla Matochu, aby se rada nevměšovala do personálních a programových otázek televize. Vedení ČT pak žádá, aby vystoupilo na obranu svých zaměstnanců. Vyplývá to z otevřených dopisů, který Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu adresoval Matochovi a generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi. Vyjádření vedení ČT a rady ČTK zjišťuje.

"Zaznamenali jsme opakované pokusy předsedy Rady ČT P. Matochy zasahovat do personální a obsahové zodpovědnosti vedení ČT. Naposledy veřejně negativně hodnotil práci konkrétních redaktorů ČT, a dokonce je označil za kvazinovináře," uvedl výbor v dopise Dvořákovi.

Výbor zároveň vyzval Matochu, aby se ani on ani rada k personálním otázkám napříště nevyjadřovali. "Poté, co jste na jednání rady v rozporu s kompetencemi člena rady požadoval po vedení ČT dodání informací o hodnocení novinářů ČT v médiích, je to další důkaz Vaší snahy zasahovat do záležitostí, které Vám nepřísluší řešit. Také jste veřejně kritizoval ČT, že je podle Vašeho mínění příliš probruselská, že prý vystupuje proti rozhodnutí vlády a hájí rozhodnutí Evropské komise. Řekl jste, že je to jedna z věcí, na niž je podle Vás třeba se soustředit a upozorňovat a snažit se změnit," uvedl výbor. Matochovo prohlášení je podle něj výzvou k porušení zákona, který garantuje ČT nezávislost a členům rady nedává kompetence zasahovat do jejího programu.

Podle předsedy výboru Michala Klímy je nepřípustné, aby někdo, kdo byl zvolen na základě politických dohod a obchodů, vyvíjel tlak na vedení veřejnoprávního média ve věci toho, koho má zaměstnávat a jaké má mít názorové preference.

Děním v radě České televize by se měla na základě usnesení volebního výboru zabývat Poslanecká sněmovna. Rada nedávno odvolala svůj poradní orgán dozorčí komisi. Poté odstoupil předseda rady René Kühn a na jeho místo následně radní zvolili Matochu. Ten je členem rady od jara.