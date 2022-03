Novinářka, která v ruské televizi protestovala proti válce, se ukázala u soudu

Moskva/Kyjev - Na sociálních sítích se objevil snímek ruské novinářky a televizní producentky Mariny Ovsjannikovové, jak spolu s obhájcem čeká na soud. Policie ženu zadržela v pondělí večer poté, co v živém vysílání ruské státní televize protestovala proti válce na Ukrajině, a advokátům a obráncům lidských práv se od té doby nedařilo se s ní spojit. Až dosud se ani nevědělo, kde se vlastně nachází, připomněla BBC na svém ruskojazyčném webu.

Ovsjannikovovou bude u soudu podle vyjádření ruského advokáta Sergeje Badamšina na sociální síti hájit bývalý běloruský advokát Anton Gašinskij, který byl ve vlasti zbaven licence, ale v Rusku získal novou.

Novinářka, která v pondělí s protiválečným transparentem pronikla do zpravodajství ruské televize, čelí u soudu v moskevské čtvrti Ostankino obvinění z nepovoleného veřejného vystoupení, za což ji - v ruské obdobě správního řízení - hrozí až deset dní za mřížemi, uvedla ruská redakce BBC.

Kromě toho její případ podle státní agentury TASS prověřuje vyšetřovací výbor, což je ruská federální kriminální ústředna. Ta určí, zda se svým protestem, který získal široký mezinárodní ohlas, nedopustila trestného činu "veřejného šíření úmyslně lživé informace o použití ozbrojených sil Ruské federace".

Za tento nový trestný čin hrozí až 15 let vězení. Ovsjannikovové podle ruských médií hrozí trest v rozmezí mezi pěti až deseti lety.

Mladá žena proti válce na Ukrajině protestovala v živém vysílání ruské státní televize. V televizním studiu se objevila během hlavních zpráv s transparentem "žádná válka" (no war), jak ukazuje video zveřejněné na twitteru. Na transparentu také upozorňovala diváky, že ruská televize jim ve zpravodajství lže.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Přísné tresty hrozí také za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím.

Zelenskyj i Cichanouská ocenili odvahu novinářky, která protestovala v ruské TV

Odvahu Ovsjannikovové ocenili světoví politici včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nebo vůdčí postavy běloruské opozice Svjatlany Cichanouské. Ovsjannikovová v pondělí v živém vysílání ruské televize protestovala proti ruské agresi na Ukrajině, od té doby ji zadržuje policie a advokáti s ní nemají kontakt. Francouzský prezident Emmanuel Macron jí nabídl ochranu a pomoc.

"Samozřejmě podnikáme diplomatické kroky k nabídnutí pomoci, ať skrze naše velvyslanectví nebo jinou formou," řekl Macron. Záležitost chce probrat i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při jejich dalším telefonátu.

Zelenskyj poděkoval novinářce při pravidelném nočním projevu, ve kterém vyzval ruské vojáky, aby se vzdali. Zároveň projevil vděčnost všem Rusům, kteří chtějí říkat pravdu a bojují proti dezinformacím. "Osobně děkuji ženě, která vstoupila do studia s protiválečným transparentem," řekl ukrajinský státník.

"Rusko rozhodně není svobodné. Nemají svobodný tisk, politickou soutěž, protestní shromáždění. Jakýkoli protest je přímou cestou do vězení. O to hodnotnější jsou činy Mariny Ovsjannikovové, která několikamilionovému publiku řekla pravdu o ničivé válce Ruska proti Ukrajině," napsal na twitteru Mychajlo Podoljak, který je jedním z ukrajinských zástupců při vyjednávání s Ruskem.

"Vyjadřuji sounáležitost s touto odvážnou ženou - editorkou Marinou Ovsjannikovovou. Represe vůči svobodným médiím v Rusku jdou stejnou cestou jako v Bělorusku - pravda je zakázána. A ty, kteří ji vyjeví, to stojí práci nebo svobodu," napsala Cichanouská.

"Dokud jsou tu odvážlivci jako Marina Ovsjannikovová, která protestovala proti ruské válce a propagandě, nebo demonstranti v ulicích, Rusko má stále naději na lepší budoucnost," napsal na twitteru lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkévičs.

"Jde o neuvěřitelně odvážný čin," uvedl rovněž na sociálních sítích americký senátor Bernie Sanders.

"Co se této ženy týče, jednalo se o chuligánství," odmítl jednání Ovsjannikovové mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který následně ruskou státní televizi vychválil jako příklad včasného a objektivního zpravodajství. Na tiskové konferenci upozornil, že případ prošetří příslušné úřady i samotný televizní kanál.