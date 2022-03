Novinářka, která protestovala v ruské TV, se obává o svou bezpečnost

Moskva - Ruská novinářka a televizní produkční Marina Ovsjannikovová, která v pondělí s protiválečným transparentem vtrhla do hlavního vysílání ruské státní televize, se obává o svou bezpečnost. Doufá však, že její manifest otevře oči Rusům zaslepeným propagandou, napsala agentura Reuters.

"Za svým činem si stojím, ale teď jsem pochopila škálu problémů, které musím vyřešit, a samozřejmě se extrémně obávám o své bezpečí," řekla v rozhovoru s agenturou Ovsjannikovová.

"Rozhodně se necítím jako hrdinka ... Opravdu chci věřit, že tato oběť nebyla nadarmo, že lidé procitnou," dodala k protestu, za který ji ocenili i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Francie jí ve světle hrozícího postihu nabídla konzulární pomoc.

Ovsjannikovová nemá v plánu utéct z Ruska, doufá ale, že nebude obviněna z trestného činu. Ruský soud jí v úterý udělil pokutu 30.000 rublů (6000 korun), podle agentury RIA Novosti trest padl za porušení pravidel pro pořádání veřejných akcí. Zatím není zcela jasné, zda bude čelit ještě nějakému dalšímu - závažnějšímu obvinění.

Novinářka uvedla, že chtěla udělat něco víc, než jen protestovat proti válce - měla v úmyslu i přímo oslovit ruské občany. "Nebuďte jako zombie; neposlouchejte tuhle propagandu; naučte se analyzovat informace; naučte se vyhledávat jiné zdroje než jen ruskou státní televizi," řekla Ovsjannikovová.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Přísné tresty hrozí také za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím. Moskva invazi na Ukrajinu označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu.