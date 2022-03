Novináři z Kyjeva se obrátil život vzhůru nohama, místo psaní střeží město

Kyjev - Dnešní noc byla o něco klidnější než ty předešlé, ale je dost možné, že to nejhorší teprve přijde. V rozhovoru s ČTK to řekl Ivan Gajvanovič, který s manželkou a dvanáctiletou dcerou žije v Kyjevě. Život devětačtyřicetiletého Ukrajince se tu za posledních pár dnů změnil k nepoznání. Z novináře se stal člen domobrany, který při každodenních službách hlídkuje u svého paneláku a většinu nocí tráví ve sklepním bunkru. Stejně jako ostatní toho ale moc nenaspí. Sirény varující před dalším ruským útokem zní každou chvíli.

"Včerejší (pondělní) večer byl dost nervózní, bylo hodně poplachů, prakticky každou hodinu," popisuje Gajvanovič, jehož život teď má úplně jiný rytmus než ještě před týdnem. Dvakrát denně má dvouhodinovou hlídku u vchodu do 25patrového paneláku, v němž v jedné z okrajových čtvrtí Kyjeva bydlí. Tak jako v dalších částech dříve 2,9milionové metropole se zde domobrana snaží odhalit možné ruské sabotéry, kteří mají podle médií za úkol zabít ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i další představitele státu.

Když není Gajvanovič ve službě, snaží se na to, co může přijít, co nejlépe připravit svou rodinu - upravuje kryt, shání základní potřeby. "Obchody už jsou z části vyprodané, takže je to někdy problém," poznamenává. Třeba chleba je možné koupit vždy jen v omezeném množství. Naštěstí ale zatím stále funguje topení, voda i elektřina. Bez těchto vymožeností by byl život ve městě, které se brání vojenské přesile, ještě mnohem těžší.

"Každopádně se člověk necítí v bezpečí. Některé ženy už trochu propadly panice," líčí s tím, že většina z několik stovek obyvatel jeho paneláku už město opustila. Ve sklepě se jich tak každý večer sejde kolem 40 a místa je pro každého dost. O tom, jestli odejít, přemýšlel i Gajvanovič. Nakonec se ale rozhodl zůstat, čehož teď docela lituje. "Podcenil jsem to nebezpečí, nemyslel jsem si, že všechno půjde tak rychle," připouští. "Jinak bych se o svou ženu a dceru postaral a dostal je na bezpečné místo."

Teď už je na to pozdě, z Kyjeva není žádná bezpečná cesta, a obě ženy tak musí válku prožívat s ním. "Dcera už si na to docela zvykla. Ví přesně, co se děje, a má na to i svůj názor," konstatuje. Hodně jí vadí, že si v krytu nemůže kvůli špatnému osvětlení číst. Jednou z mála nečekaných výhod je pro ni i pro další mladistvé a děti to, že jim rodiče dovolují neomezeně sledovat videa na internetu nebo hrát hry, což by za normálních okolností nepřipustili. "Takhle jsou rodiče rádi, že se děti něčím zabaví," podotýká kyjevský novinář.

Na příchod ruských vojáků jsou podle něj armáda i místní domobrana, k níž se přihlásilo tolik lidí, že na každého nezbyly zbraně, připraveny. "Jsme doma, jsou to naše domy, naše ulice. Když okupanti přijdou, zasáhneme je," říká muž, který neustále sleduje nejnovější zprávy o bojích v Kyjevě i dalších městech Ukrajiny, aby věděl, co čekat.

Jak dlouho ještě válka, k níž podle něj ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina nebyl jediný důvod, bude trvat, si však odhadnout netroufá. Hodně podle něj záleží i na tom, jestli nepříteli vydrží síly a jestli se do bojů přímo zapojí také běloruští vojáci. "Nevím, jestli to bude trvat týdny," poznamenává. "Nechci ale vůbec myslet na to, že by to trvalo roky. To by byla úplná katastrofa."

Gajvanovič, který je vděčný Západu na výrazné zesílení podpory v posledních dnech, je přesvědčen, že válka do značné míry vedla k opaku toho, co Putin zamýšlel. Chtěl úplně zničit ukrajinskou státnost, podle Kyjevana ale naopak Ukrajince sjednotil. "I lidé, kteří byli zcela proruští, jsou teď proti Putinovi," říká.

Konflikt, který už si vyžádal nejméně stovky mrtvých, podle Gajvanoviče povede k trvalému mezinárodnímu pádu ruského prezidenta. "Putin je ve slepé uličce, nemá kam uniknout. Celému světu je teď jasné, že je válečným zločincem. Už není možné, aby s ním někdo jednal jako s rovným, aby mu někdo potřásl rukou," míní. Doufá, že ruský vůdce jednou skončí před mezinárodním tribunálem v Haagu.