Noví trenéři dovedli Vítkovice k výhře v Hradci Králové 2:0

Hradec Králové - Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 26. extraligového kola na ledě Hradce Králové 2:0. Ostravané tak uspěli hned na první pokus po šesti prohrách a odvolání kouče Pavla Petra pod vedením nového trenérského dua Mojmír Trličík, Rostislav Klesla. Jejich klíčovou postavou byl gólman Miroslav Svoboda, který udržel nulu díky 37 úspěšným zákrokům.

Hosté se po pátečním výprasku 1:9 v Karlových Varech od začátku zaměřili především na defenzívu. Po ztrátě puku couvali a snažili se útoky domácích zachytit ve středním pásmu.

Přesto se Hradec Králové, který byl v posledních dnech na úspěšné vlně, dostával do šancí. Už ve čtvrté minutě ujel rychlík Klíma, přihrál Červenému, ale ten nepotvrdil pověst kanonýra. Spíše demonstroval, že se zatím v sezoně trápí, o čemž svědčí jen pět gólů ve 27 utkáních.

Hned dvě minuty poté měli domácí ještě výraznější možnost. Obránce Rosandič vystihl ve středním pásmu rozehrávku Vítkovic, poslal do úniku kapitána Smoleňáka, ale ani on neuspěl. Gólman Svoboda tak ukázal, že je jednou z jistot na straně Vítkovic. Stejné to bylo i v 19. minutě, kdy se do samostatného úniku prosadil po Zámorského pasu Dragoun - ani on nedal.

Hosté měli za první část jen jednu větší příležitost. V sedmé minutě se z levé strany protlačil před Mazance Lakatoš, jenže nestihl dobře zakončit. Příčinou byl i faul domácího beka Šaldy.

Ve druhé třetině ale bylo vše jinak a najednou byli Vítkovičtí nebezpečnější. Hradec se sice tlačil do náporu, jenže hosté mohli skórovat. Ve 21. minutě pálil nebezpečně nejproduktivnější hráč týmu Bukarts, ale Mazanec byl na místě. O čtyři minuty později se do samostatného úniku dostal po nečekaném odrazu puku Zdráhal, královéhradecký gólman byl ale opět lepší než střelec. Třetí vyloženou možnost hostů zahodil Kvasnička, když ve 35. minutě vystřelil z dobré pozice do středu branky, čímž mohl Mazance jen sotva překonat.

Ve třetí části se hrálo ještě opatrněji a čekalo se, kdo otevře skóre. Nakonec se to podařilo hostům zásluhou Deje, bývalého hráče Moutfieldu. Slovenský útočník napálil odražený puk bez přípravy pod horní tyč a Mazanec neměl šanci. Od té chvíle se hosté soustředili na obranu. Byli zarputilí, přesto domácí mohli vyrovnat. V 52. minutě byl blízko Smoleňák, jenže Svoboda zasáhl betonem.

Hosté se pak soustředili na brejky, z jednoho z nich mohl rozhodnout Schleiss, Mazanec však vyrazil puk mířící do horního rohu ramenem. Až do konce utkání to byl velký boj. Vítkovičtí bránili, Mountfield se do šancí nedostával. Hosté pak v poslední minutě při domácí power play dovršili výsledek, když se trefil Veselý.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 47. Dej (Výtisk), 60. Veselý (Dej). Rozhodčí: Hejduk, Harnebring (Švéd.) - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4208.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, R. Pilař - Vincour, Rákos, Červený - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Jergl, Koukal, Perret - Kevin Klíma, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička, T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Výtisk, Štencel, Kvasnička, Bodák, Šidlík, T. Černý - Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, R. Veselý, Dej - Guman, Werbik, Razgals. Trenéři: Trličík a Klesla.