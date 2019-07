Noví krumlovští medvědi Arno a Máša dostali med i rybí tuk

Český Krumlov - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) předal českokrumlovskému hradu a zámku dva medvědy, které zabavila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Zhruba dvouletí medvědi hnědí, samec a samice Arno a Máša, pocházejí z Ruska. Váží 90 a 70 kilogramů. Dovozce neměl na jejich dovoz povolení. Novým domovem zvířat je zámecké medvědárium. Medvědář Jan Černý jim dal hroznové víno, rybí tuk, jablka, mandarinky, zeleninu i jogurty. Novinářům to dnes řekli Brabec, kastelán Pavel Slavko, Černý a ředitel olomoucké zoo Radomír Habáň.

V příkopu jsou medvědi chováni od 16. století; od loňska, kdy zahynula dvaatřicetiletá medvědice Kateřina, tam teď žila jen jedenadvacetiletá medvědice Marie Terezie. Noví medvědi pocházejí z Ruska, ze zoo v Omsku. Narodili se v roce 2017, na letišti Ruzyně je inspekce zabavila jako půlroční. Stát je nejdřív přesunul do záchytného centra v Praze, kde strávili asi rok, potom se 31. října 2018 přestěhovali do zoo v Olomouci.

"U nás je sice starý výběh pro medvědy, ale rozměrově trošku větší než to záchytné centrum pro medvědy v Praze. U nás strávili asi osm měsíců a dnes nad ránem byli převezeni do Českého Krumlova. Jsou v dobrém stavu, jsou takoví přítulní, mají dobrou povahu," řekl Habáň.

Jako první potravu jim dal Černý med, rybí tuk, rozinky a hroznové víno. Od ministra dnes dostali symbolické, zvětšené občanské průkazy. "Jsou ve vynikajícím stavu, jak zdravotně, tak psychicky. Jsou to vynikající medvídci, je vidět, že je měli odborníci. Už jsem se s nimi skamarádil, všechna chvála. Ještě začít mluvit a můžeme si povídat. Se samicí (Marií Terezií) o sobě ví, povídají si, budou v pachovém kontaktu, ale nepřijdou nikdy do kontaktu, aby jim ona neublížila," řekl ČTK Černý.

Medvědi jsou majetkem ministerstva životního prostředí. V ČR je taková situace se zabavením medvědů poměrně ojedinělá. "Ve většině případů jsou obchodníci se zvířaty znalí právních předpisů a veškeré potřebné doklady mají obstarané," uvedl Brabec.

Medvědi v Krumlově pijí směs medu, mléka a epavitu (směs olejů s rybím olejem). K jídlu mívají papriky či okurky, ovoce, také psí granule a vepřové škvarky zalité rybím tukem. Vždy na Štědrý den jim lidé nosí potravu při akci Medvědí Vánoce.

Na českokrumlovském zámku se medvědi chovají nejméně čtyři století. Od roku 1707 jsou v příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Návštěvníci je, ovšem v jiné podobě, najdou i na mnoha místech honosného sídla. Objevují se jako štítonoši erbu pánů z Rožmberka se znakem červené pětilisté růže. "Je to velmi důstojná historická tradice, záležitost 450 let a tuto tradici přerušit, to by mě bolelo," řekl Slavko.

Podle pověstí byli Rožmberkové příbuzensky spřízněni s italským šlechtickým rodem Orsini. Orsa znamená italsky medvědice a tímto motivem se zejména poslední rožmberští vladaři v 16. století hlásili k příbuzenství s italským rodem. Mělo doložit starobylost rožmberského rodu. První zmínky o chovu medvědů na zámku jsou z druhé poloviny 16. století.

Krumlovský zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám, loni tam přišlo 429.000 lidí.