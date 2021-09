Noví hráči potřebují chvilku čas, řekl Jandač před nahuštěnou sezonou Sparty

Praha - S výrazně obměněným kádrem oproti předešlé sezoně vstoupí do nadcházejícího extraligového ročníku hokejisté Sparty. Trenér Josef Jandač předpokládá, že noví hráči budou potřebovat čas, aby se s novým prostředím sžili. Pražany čeká náročná sezona s velkým počtem zápasů. Vedle domácí soutěže, kterou bude nově hrát 15 týmů, již vstoupili do Ligy mistrů a na konci roku se představí na Spenglerově poháru v Davosu.

"Už se těšíme, až extraliga začne. Jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme. Čeká nás extrémně nahuštěná sezona z pohledu programu. Oproti předešlým letům přibyly čtyři zápasy v základní části, jsme účastníky Ligy mistrů, která loni nebyla, a je to minimálně šest těžkých zápasů. Plus máme o Vánocích Spengler, což je dalších tři až pět utkání. Program je tak nahuštěný a budeme hrát režim KHL, NHL třináct utkání do měsíce," uvedl Jandač v on-line rozhovoru s novináři.

Stejně jako v minulých letech bude Sparta kvůli dalšímu programu v O2 areně hrát série domácích a venkovních zápasů. "Zažil jsem to v KHL a pro hráče není jednoduché se s tím popasovat, mnohdy to ukáže sílu týmu. Takhle se hraje v nejlepších soutěžích a ligách," řekl kouč.

Spartu po sezoně opustilo jedenáct hráčů základního kádru v čele s brankářem Matějem Machovským, elitním obráncem Janem Košťálkem a útočníky Lukášem Rouskem, Lukášem Pechem a Davidem Tomáškem. Místo nich přišli například bek Michal Moravčík nebo útočníci David Kaše, Filip Chlapík a Švéd Erik Thorell. "Bude důležité, abychom byli trpěliví. Jsou to dobří hráči a potřebujeme je zapracovat do systému, což asi bude ještě chvilinku trvat," řekl Jandač, jenž stejně jako v předchozích letech považuje kádr až do uzávěrky přestupů na konci ledna za otevřený.

V přípravě zatím Sparta odehrála osm zápasů, ze kterých tři vyhrála. Dva byly ale součástí Ligy mistrů a Jandač je považuje za soutěžní. "Začátek, první dvě utkání, jsme odehráli s mladými hráči. Zbytek jsme se snažili rozložit tak, aby hrály dvě pětky ze stabilních hráčů a zbytek v uvozovkách z širšího kádru. Až ke konci, proti Pardubicím a teď v Lize mistrů, to bylo ustálenější," řekl Jandač s tím, že výsledky sice nebyly nic extra, ale pro trenérský štáb nebyly tak podstatné. "Chtěli jsme dát prostor hráčům a připravili se na ligu," uvedl. Větší počet mladších hráčů do přípravy zařadil i proto, aby je mohli v průběhu sezony při náročném programu využívat. "Aby nebyli tak vykulení, když sem přijdou. Aby věděli systémově, co se po nich chce. Chtěli bychom je postupně zabudovávat, ale vše se bude odvíjet od výsledků, hry a zdravotního stavu hráčů," řekl dvaapadesátiletý trenér.

Přestože Pražané odehráli v přípravě náročné zápasy s Pardubicemi nebo Karlovými Vary, hlavní zkouškou byly duely Ligy mistrů na ledě Växjö a TPS Turku. "Vary proti nám byly výborné a my jsme nebyli dostatečně připravení. V Lize mistrů už poté ano. Švédové a Finové hráli malinko jinak, a proto je Liga mistrů dobrá. Narážíme na různé styly hokeje. Rychlostně a hokejově si myslím, že jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. Švédy bych řekl, že jsme při hře pět na pět přehrávali, ale nevytvářeli jsme si šance. Proti Finům to bylo podobné," uvedl Jandač. Podle něj tým musí zapracovat na hře v oslabení a nedisciplinovanosti. "Hloupé fauly nás provází celou přípravou," připustil.

Extraliga se vrací k modelu se sestupem. Do první ligy spadne automaticky poslední tým a čtrnáctý z tabulky po základní části bude hrát baráž "Nebude to jednoduché, myslím si, že to bude boj a bude to trošku jiné než v minulém ročníku, kdy se nesestupovalo a všichni mohli být relativně v klidu. Teď to tak nebude a možná to bude více nervózní. Více svázané taktikou. Nevím. Já jen pevně doufám a věřím, že se to nebude týkat Sparty," řekl Jandač, který předpokládá, že stejně jako v minulých letech dojde k nějakému překvapení oproti papírovým předpokladům.

Nová extraligová sezona bude pro hráče i trenéry jiná i tím, že se na tribuny vracejí diváci. Minulý extraligový ročník se kvůli pandemii koronaviru prakticky celý odehrál v prázdných arénách a hráči od trenérů dobře slyšeli všechny pokyny. "Když se loni diváci vytratili z tribun, tak to bylo hrozně divné. Bylo ticho, všechno bylo slyšet a nikdo z nás na to nebyl zvyklý. Postupně jsme si ale zvykli a nepřemýšleli jsme o tom. Na začátku jsem měl strach, že tomu bude odpovídat kvalita zápasů, ale nebylo to špatné. Myslím, že se hrálo na krev i bez diváků, kteří to většinou vyburcují," uvedl Jandač.

Návrat fanoušků jednoznačně vítá. "Byla to výjimečná situace a jsme hrozně rádi, že diváci jdou znovu do hlediště. Doufáme, že přijdou a po pauze budou natěšení. A že budou chodit v hojném počtu a pomůžou nám i celému hokeji, aby se zlepšila atmosféra. A samozřejmě, že i majitelé klubů potřebují příjem ze vstupného. Loni brali vše na sebe a dlouhodobě by to takhle nešlo dělat. Věříme, že se situace z minulé sezony už nebude opakovat," prohlásil Jandač.