Noví Gentlemani silnic vytáhli z auta v zamrzlém rybníku dívku

Karlovy Vary - V lednu zachránili Pavel Kott a Vlastimil Zajíček život dívce, která zůstala po nehodě v autě uprostřed zamrzlého rybníka na Karlovarsku. Dnes získali titul Gentleman silnic, který oceňuje lidi, kteří při nehodách bez ohledu na rizika zachraňují lidské životy.

Nehoda se stala v mrazivý lednový den u Herstošic u Bochova. Osobní auto se třemi mladíky a osmnáctiletou dívkou sjelo při předjíždění ze silnice a skončilo na střeše uprostřed rybníka.

Pavel Kott vezl dceru z kroužku, když viděl nehodu. Zastavil a skočil bez váhání do rybníka. Zatímco tři mladí muži se z převráceného auta dostali sami, dívka zůstala v potápějícím se autě a volala o pomoc. "To už jsem viděl, jak přibíhá Vlastík Zajíčků a skáče za mnou. Zkoušeli jsme všelijak dveře přetlačit, ale furt to nešlo. Pak se povedlo otevřít zadní dveře. Vytáhli jsme věci, co byly v kufru, a Vlastík se ponořil a vytáhl ji ven. Ona se nadechla a už bylo dobře," popsal dramatické chvíle Kott.

Vlastimil Zajíček nehodu viděl z okna svého domu a přispěchal na pomoc. Do vody se ponořil, přestože má ušním implantát, který se nesmí namočit.

Dívka utrpěla při nehodě jen šok a druhý den mohla být propuštěna z nemocnice. Její matka pak přišla zachráncům osobně poděkovat. Kott dnes řekl, že ve chvílích, kdy se s kamarádem snažili dívku zachránit, necítil ani chlad z vody. Rozklepal se až o pár hodin později, když se z auta vyprostil pes, který také byl v havarovaném autě. Jediný nehodu nepřežil. Podobně ale mohla skončit i dívka.

Pavel Kott a Vlastimil Zajíček jsou již 198. a 199. držitelem titulu Gentleman silnic. Z Karlovarského kraje jde o druhý případ nezištné záchrany života, která ocenění získala, řekla dnes ředitelka projektu Ivana Buriánková.

Kottovi dnes osobně poděkoval i karlovarský krajský policejní ředitel Petr Macháček. Podle něj jsou zachránci hrdinové, a to nejen v očích rodiny dívky, kterou z ledové vody zachránili před utopením.