Novému vůdci IS údajně přísahali věrnost v Egyptě a Bangladéši

Káhira - Nový vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Ibráhím Hášimí Kurajší se dočkal prvních známek podpory ze strany spřízněných islamistických buněk působících mimo Irák a Sýrii. Napsala to agentura AP. Mediální větev IS předtím přinesla zprávu, že nástupci abú Bakra Bagdádího přísahali věrnost bojovníci v Egyptě a Bangladéši.

Kurajší byl jako nový vůdce označen ve čtvrtek, kdy IS zároveň potvrdil smrt Bagdádího. Tu minulý víkend oznámil americký prezident Donald Trump po operaci amerických speciálních jednotek na severozápadě Sýrie. Bagdádí na útěku před komandem spáchal sebevraždu.

Novému vůdci podle agentury Reuters přísahali věrnost radikálové ze skupiny Sinai Province, což je egyptská odnož IS, která na Sinajském poloostrově bojuje proti egyptským ozbrojeným složkám. Skupina skrze komunikační aplikaci Telegram sdílela fotografie s více než dvaceti ozbrojenci a popiskem o podpoře Kurajšímu.

IS poté skrze svoji mediální větev Nasher news vydal prohlášení, v němž hovoří i o slibu věrnosti ze strany údajně bangladéšských bojovníků. Zveřejnil fotografie, na nichž několik mužů se zakrytými tvářemi stojí se vztyčenými ukazováčky pod černou vlajkou teroristické sítě.

Samozvaný Islámský stát se od března, kdy ztratil poslední významnější državu v Sýrii, uchyluje k teroristickým útokům, píše Reuters. Dál se hlásí k útokům v různých zemích, a to i po smrti Bagdádího. Dnes například oznámil, že stojí za pátečním útokem na vojenskou základnu na severovýchodě Mali, při kterém přišly o život desítky vojáků.