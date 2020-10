Novelu s delším časem na žádost o poukaz za akci vláda schválila

Praha - Lidé, kteří měli koupenou vstupenku na neuskutečněnou kulturní akci, budou moci déle žádat pořadatele o vystavení poukazu. Vláda v pondělí schválila novelu zákona, která upravuje lhůtu, v níž se akce zrušené kvůli opatřením proti koronaviru měly konat. Na webu o tom informoval tiskový odbor kabinetu. Zákon byl časově omezen na akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, podle novely by se lhůta posunula na 31. březen 2021. Vláda chce novelu ve Sněmovně projednat ve zkráceném jednání v rámci stavu legislativní nouze.

Novela umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na akce, které se mají uskutečnit do 31. března 2021 a budou kvůli epidemii zrušeny. Zákazník by tedy mohl, pokud začne novela platit, až do 30. června 2021 požádat pořadatele o náhradní poukaz na kulturní akci. Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.

Zákon vláda přijala ve snaze zmírnit negativní ekonomické a sociální dopady pandemie na živou kulturu zahrnující divadelní a filmová představení, koncerty, pohybové či taneční produkce, kulturní festivaly a přehlídky. V případě zrušení plánované kulturní akce z důvodu pandemie tento zákon umožňuje pořadateli odložit vrácení vstupného a namísto toho zákazníkovi nabídnout poukaz, který bude moci využít na náhradní akci.

"Během léta sice došlo spolu s poklesem počtu nakažených osob k uvolnění situace, ale s podzimním nárůstem epidemie opět nastává další vlna omezení akcí a vývoj do budoucna je značně nejistý. Pokud nedochází přímo k zákazům a nastavení limitujících podmínek formou opatření exekutivy, pořadatelé, vedeni obavami o zdraví návštěvníků a účinkujících, mohou některé kulturní akce sami zrušit," stojí v předkládací zprávě. Česká republika navíc byla zařazena mezi rizikové země, takže mnozí umělci ze zahraničí svá vystoupení ruší. Nastává tedy podobná situace jako na jaře.

V zákoně přijatém na jaře je výjimka pro určité skupiny lidí, tu by měla novela respektovat. Na okamžité vrácení peněz mají podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé.

Restrikce v kultuře vláda zavedla od 10. března, uvolňovat se začaly v polovině května. Vláda uvolnila peníze postupně pro různé sektory kultury, nejprve miliardu pro státní instituce, příjemce grantů na živé umění a pro regionální instituce. Později vyhlásila program COVID-kultura pro podnikatele v kultuře se sumou 900 milionů korun pro jeho účastníky; teď se podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) chystá jeho druhá výzva.

O víkendu ministr v Lidových novinách uvedl, že lidé pracující v kultuře by mohli jako jednorázovou pomoc získat až 60.000 korun. Nárok by měl každý živnostník z oboru a fungovalo by to podobně jako na jaře, kdy byl vyplácen jednorázový příspěvek 25.000 korun. Dohromady je na tuto pomoc vyčleněno asi 750 milionů korun.