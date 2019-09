Novelu proti propouštění těhotných vězenkyň předloží ANO v říjnu

Světlá nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Těhotenství by napříště nemělo být pro odsouzené ženy automatickou propustkou z vězení jako teď. O odkladu nebo přerušení trestu kvůli těhotenství bude u zvlášť závažných zločinů rozhodovat soud. Tato ustanovení by měl obsahovat připravovaný návrh novely trestního řádu. Poslanci hnutí ANO jej Sněmovně předloží v říjnu, řekl novinářům poslanec ANO Petr Sadovský. O těhotné vězenkyně se postará věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkovbrodsku.

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) je návrh Sadovského a poslankyně Andrey Babišové komplexnější než ten, co před časem předložila skupina poslanců STAN, Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09. Sadovský předpokládá, že novela by mohla být účinná v roce 2022 nebo dřív.

Podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala by samostatné oddělení pro těhotné a matky s dětmi do jednoho roku věku mohlo ve Světlé nad Sázavou vzniknout do několika měsíců od přijetí návrhu novely. Odhadované náklady jsou asi 14 milionů korun. Ve věznici zhruba 16 let funguje oddělení pro ženy s dětmi od jednoho do tří let. Momentálně ho využívá 14 žen a jejich 16 dětí. Od doby vzniku už část svého dětství ve věznici strávilo asi 200 dětí.

Podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové má věznice od roku 2004 možnost přijímat těhotné ženy do vazební věznice. Je tedy připravená starat se ve spolupráci s lékaři o těhotné, i když této možnosti zatím využily jen dvě vazebně stíhané ženy.

Návrh poslanci připravili v souvislosti s případem ženy odsouzené za vraždu k 30 letům vězení. Soud jí ale musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. Trest bude mít žena přerušený patrně do září příštího roku, tedy do jednoho roku věku dítěte, které se nedávno narodilo, řekl dnes Dohnal. Ocenil, že novela zákona reaguje na mezeru v zákoně, kterou se odsouzené ženy naučily využívat.

Samostatné oddělení pro odsouzené ženy s dětmi do tří funguje ve věznici ve Světlé nad Sázavou 16 let. Je jediné v České republice. Recidiva na oddělení je velmi malá, asi okolo deseti procent, řekla Myšičková.

Areál ve Světlé nad Sázavou byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Teprve v roce 2000 byl celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR.