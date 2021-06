Novelu o zvýšení přídavků Senát vrátil Sněmovně, provedl technické úpravy

Praha - O přídavcích na děti bude znovu hlasovat Sněmovna. Senát jí novelu se zvýšením dávky o 26 procent a rozšířením okruhu příjemců vrátil. S přidáním sice senátoři souhlasí, ale v normě provedli technické úpravy. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to podpořila. Podle ní by víc rodin mělo vyšší přídavky začít pobírat od července. Aby norma začala platit, musí ji přijmout dolní komora a podepsat prezident.

Podle novely o státní sociální podpoře by se měly přídavky zvednout o 26 procent. Nárok na dávku mají nově mít rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, má být přídavek o 500 korun vyšší. Zvýšit se má daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Navýšení dávky pro víc dětí by mělo ročně stát zhruba 5,5 miliardy korun. Daňová sleva by měla státní rozpočet vyjít zhruba na 2,5 až 2,7 miliardy.

"Jedná se o dlouho očekávanou pomoc rodinám, které se snaží, pracují, ale stejně mají nízké příjmy. Přídavky jsou efektivní nástroj boje s krizí," uvedla ministryně. Podle ní nyní dávku pobírá asi desetina dětí, nově by to měla být pětina. Přídavek by tak mělo mít kolem 490.000 chlapců a dívek, dosud je jich asi 240.000.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro studenty od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách pracujících či studujících rodičů je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely by se nově mělo vyplácet podle věku dítěte 630, 770 a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem by měly pobírat 1130 korun, 1270 korun a 1380 korun měsíčně.

Slevu na dani senátoři zvedli o pětikorunu. U druhého dítěte ji zvýšili z 22.315 na 22.320 korun, nyní je to 19.404 korun. U dalších dětí by pak měla činit 27.840 místo původně navržených 27.835 korun. Nyní je to 24.204 korun. Důvodem úpravy je, aby tato roční částka byla dělitelná 12. Technická úprava se týká i ustanovení, podle něhož by se při narození dalšího dítěte měla jednorázově rodičům doplatit nevyčerpaná rodičovská na staršího potomka.

Novela počítá také s tím, že by dávky měl vyřizovat úřad práce v místě skutečného bydliště, ne podle trvalého. Do příjmu pro posuzování nároku na dávky by se také neměly započítávat výdělky ze studentských praxí a brigád.

Senát se zvýšením přídavků a rozšířením okruhu rodin, které na ně dosáhnou, souhlasí. Podle senátorů byla ale některá ustanovení těžko proveditelná v praxi či "šla proti smyslu" podpory rodin. Upravili i účinnost, aby se vyšší částky více dětem stihly případně vyplácet od července.