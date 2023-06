Novelu o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ chce Bek vládě předložit v srpnu

Praha - Novelu zákona o digitalizaci přijímacího řízení na střední školy (SŠ) chce ministr školství Mikuláš Bek (STAN) vládě předložit v srpnu po vládních prázdninách. Řekl to dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Věří, že by novela mohla začít platit ještě před začátkem přijímacích řízení na SŠ v příštím roce. Projednat novelu ve stavu legislativní nouze nechce, předpokládá dohodu napříč politickým spektrem, uvedl. Prvotní návrh školského rozpočtu na příští rok je podle Beka úřednickou verzí a neodpovídá závazkům vlády. Peněz bude podle něj víc.

"My jsme o věci diskutovali s kolegy poslanci. Samozřejmě při dobré vůli, aniž bychom zkracovali uměle ty zákonné lhůty, určitě nemůžeme jít v režimu legislativní nouze. Musíme jít řádným procesem," řekl dnes Bek v ČT. Dodal, že udělá vše pro to, aby se novela projednat stihla.

"Předpokládá to dobrou vůli partnerů napříč politickým spektrem a předpokládá to také to, že Cermat jako klíčová instituce zajistí včas výběrovými řízeními technické řešení té věci," řekl dále Bek. Nový digitální systém bude podle ministra zároveň nutné včas otestovat, aby se poprvé plně nespustil při přijímacích zkouškách.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová v pořadu uvedla, že by novela měla být vyhlášena do konce prosince, protože je do konce ledna potřeba zveřejnit kritéria pro přijetí na SŠ. Na rozdíl od Beka je skeptická, že se celý proces stihne včas, ministerstvo školství však u ní má podporu, dodala.

"Já jsem hned po nástupu vytvořil pracovní tým, kam jsem přivedl i odborníky z některých univerzit, které digitalizovali přijímací řízení už před dekádou, takže máme kolem sebe pár lidí, kteří znají ty problémy, které jsou spojeny s tou digitalizací, podáváním přihlášek, s těmi právními aspekty," uvedl Bek.

Bek: První návrh rozpočtu školství je úřednický a neodpovídá závazkům vlády

Prvotní návrh školského rozpočtu na příští rok je podle Beka úřednickou verzí a neodpovídá závazkům vlády. Peněz bude podle něj víc. O výši rozpočtu se povedou jednání v létě, řekl ministr v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. V roce 2024 by podle prvního návrhu měla hospodařit kapitola školství s 235,75 miliardy korun. V porovnání s letošním rozpočet je částka o 29,27 miliardy Kč nižší.

"To je prostě úřednická verze rozpočtu, která ukazuje, co by se muselo stát, abychom dosáhli nějakých cílů. Já jsem byl ujištěn panem premiérem (Petrem Fialou) i ministrem financí (Zbyňkem Stanjurou), že to je verze, která nezohledňuje závazky této vlády vůči školství a o skutečném rozpočtu budeme jednat během léta," uvedl Bek. Podotkl, že pokud by mělo ministerstvo hospodařit s nyní navrhovanou částkou, "určitě by nedělal ministra školství".

Jen na platy učitelů bude stát dávat od příštího roku víc peněz než teď, podle schváleného zákona na ně má být vyčleněno nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho pedagoga. Bek zdůraznil, že školství musí mít víc peněz už jen na to, aby závazek k platům pokrylo. Stínová ministryně školství opozičního hnutí ANO a poslankyně Jana Berkovcová (ANO) uvedla, že 30 miliard korun, o něž by podle prvotního návrh měl být rozpočet snížen, zhruba odpovídá částce, která by byla k navýšení platů učitelů potřeba.

Bek poukázal také na potřebu investic do škol kvůli podle něj vážnému problému s dostupností mateřských a základních škol kolem velkých měst, což se bude do budoucna týkat i středních škol. "Základní provozní výdaje ve školství nelze snižovat," zdůraznil ministr, jenž ale zároveň nechtěl spekulovat o tom, jaky objem peněz by školství příští rok reálně mít mohlo.