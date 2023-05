Novelu k zamezení obchodu s náhradním mateřstvím vláda odmítla

Praha - Novelu dvojice poslankyň opozičního hnutí ANO, jejímž cílem je zamezit obchodu s náhradními matkami a s novorozenci, vláda na dnešním zasedání odmítla. Novinářům to po jednání řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), podle kterého se chce ale kabinet citlivou otázkou náhradního mateřství zabývat. Blažkovi vláda uložila, aby do roku připravil věcný návrh zákona. Ministr očekává, že na něm bude spolupracovat i s dalšími úřady.

Předkladatelky poslanecké novely Zuzana Ožanová a Helena Válková chtějí vyškrtnout z občanského zákoníku zmínku o náhradním mateřství. Objednateli takové služby by hrozil až desetiletý trest vězení. Kabinet pošle zákonodárcům k novele záporné stanovisko s tím, že by mělo náhradní mateřství podléhat právnímu vymezení a jeho úplný zákaz by nebyl vhodný.

Současné právní vakuum ohledně náhradního mateřství není ideální, uvedli vládní legislativci v návrhu stanoviska pro ministry. "Vláda však nepovažuje absolutní zákaz náhradního mateřství za vhodnou cestu. Podle jejího názoru by bylo žádoucí jít spíše cestou regulace náhradního mateřství, které by bylo povoleno pouze za stanovených podmínek a s ohledem na zájem dítěte a matky," stálo v předběžném stanovisku. Trestat by se mělo jednání, které by směřovalo k přinucení ženy k náhradnímu mateřství a k obchodování s dítětem.

Blažek řekl, že podle debaty ministrů je návrh nekvalitní a vláda s ním nemůže souhlasit. "Ale vláda věc považuje za závažnou a uložila ministerstvu spravedlnosti, aby do roku přišlo s věcným návrhem zákona, jak tuto otázku řešit," uvedl. Ministr nechtěl předpovídat, jak bude legislativa vypadat, jde podle něj o velice citlivou otázku. Spolupracovat chce na předpisu s ministerstvy zdravotnictví, sociálních věcí i dalšími odbornými pracovišti.

Autorky v důvodové zprávě poslaneckého návrhu píšou, že podle českých i zahraničních zkušeností je náhradní mateřství "výnosným obchodem na mezinárodní úrovni s těly žen a jimi porozenými dětmi". Nepřijatelnost obchodování s lidmi a komercializace lidského těla patří podle nich ke kulturním pilířům západní civilizace. "Proto mimo jiné i země jako Německo, Rakousko nebo Francie přistupují k surogátnímu mateřství s nulovou tolerancí," dodaly.

Na nynější zmínku o náhradním mateřství v občanském zákoníku se podle Ožanové a Válkové nahlíží jako na důvod pro jeho toleranci. Jako lichý se ukázal podle nich původní předpoklad, že se tento institut bude využívat jen jako pomoc mezi příbuznými v přímé linii.

Úpravu trestního zákoníku zdůvodnily předkladatelky tím, že nyní vzniká v některých případech trestní odpovědnost jen náhradním matkám, což pokládají za "extrémně nevyvážené". "Je tedy žádoucí doplnit stávající úpravu trestního práva tak, aby v případě náhradního mateřství trestní postih dopadal rovněž a zejména na objednatele služby náhradního mateřství, případně na další osoby, které jsou do tohoto obchodu zapojeny," uvedly. Nově by hrozilo vězení tomu, "kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby ho bylo užito k náhradnímu mateřství".

Česká legislativa náhradní mateřství neupravuje, není tedy zakázáno. V Česku ročně porodí podle odhadů stovky žen, které odnosí dítě cizího páru.