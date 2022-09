Novelou rozpočtu se budou poslanci dál zabývat na zvláštní schůzi 29. září

Praha - Vládní novelou letošního státního rozpočtu zvyšující schodek o 60 miliard na 330 miliard korun se budou poslanci dál zabývat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 29. září. Schůzi svolala z podnětu skupiny koaličních zákonodárců předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý. Na programu je i další čtveřice vládních předloh. Týkají se například zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené lidi a předčasných důchodů zdravotnických záchranářů. Kabinet navrhl, aby je dolní komora schválila zrychleně už v úvodním kole.

Změny ve státním rozpočtu navrhla vláda zejména v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu i kvůli růstu cen, hlavně energií. Novela zvyšuje příjmy i výdaje, které mají překročit dva biliony korun. Na mimořádné schůzi poslanci projednají rozpočtovou novelu ve druhém čtení, kdy budou moci předkládat pozměňovací návrhy.

Sněmovní rozpočtový výbor podpořil tento týden jednu ze tří poslaneckých úprav na přesun peněz uvnitř rozpočtu. Skupina koaličních zákonodárců ve výboru prosadila převod 60 milionů korun z kapitoly Národní sportovní agentury do kapitoly ministerstva školství. Peníze mají dostat mládežnické spolky na zvýšené náklady na energie.

Příspěvek na mobilitu pro handicapované navrhuje kabinet zvýšit z 550 na 900 korun měsíčně. Novela o poskytování dávek předpokládá také například růst dotace na zdvihací plošinu až na 500.000 korun, tedy o 100.000 korun víc než teď. Předloha navíc upravuje pravidla poskytování otcovské a pohřebného či hlášení karantén. Podle důchodové novely by zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do předčasného důchodu bez sankce až o pět let dříve. Po odpracování 4400 směn, tedy asi 20 let v terénu, v operačním středisku či v horské službě, by mohli do penze podle návrhu o dva a půl roku dřív. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.

Na programu schůze je také předloha, podle níž by zdravotní stav kvůli příspěvkům na péči či invalidním penzím nemuseli hodnotit jen posudkoví lékaři. Posudky by mohli od příštího roku dělat i jiní zdravotníci, a to třeba sestry, fyzioterapeuti nebo záchranáři. Ministerstvo práce tak chce řešit dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů a zajistit dodržování lhůt při vyřizování. Na průtahy si dlouhodobě stěžují lidé s handicapem.

Poslanci projednají i novelu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jež reaguje na dopady ruské vojenské invaze na Ukrajinu na české exportéry. Za investiční úvěry nebo půjčky na pracovní kapitál by měl ručit stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti.