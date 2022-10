Novela stavebního zákona, kterou probere vláda, vyvolává kritiku

Praha - Novela stavebního zákona, o které bude ve středu jednat vláda, vyvolává kritiku napříč stavebním prostředím. Nový zákon má zjednodušit stavební řízení, jeho úprava navrhovaná ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) se ale nelíbí developerům ani velkým městům, což dnes uvedli na Setkání lídrů developmentu v Praze. Výhrady mají třeba i Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora architektů, kteří v písemné výzvě volají po úpravě a odložení novely, vyplývá z pozvánky na úterní setkání s médii.

Nový stavební zákon připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) a Sněmovna ho schválila loni v létě přes veto Senátu. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) avizoval, že udělá změny a letos prosadil roční odklad účinnosti zásadních pasáží zákona. Novela by měla zrušit zavedení Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených nových krajských stavebních úřadů a podle MMR zachovat část úřadů pod obcemi, o jejichž počtu má rozhodnout vláda z navrhovaných variant.

Od poloviny příštího roku začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

Velkým developerům mimo jiné vadí, že o podobě úprav zákona s nimi nikdo nejednal. "Přijatý stavební zákon procházel širokou diskusí veřejnosti, byli jsme poptáváni a věděli, kam zákon směřuje. Teď se na nás kašle," řekl na dnešním Setkání lídrů developmentu Jan Řežáb, majitel a zakladatel společnosti JRD. "Nikdy nebude univerzální shoda, ale potřebujeme předvídavost a když nevíme, co a jak bude, tak to je katastrofální situace," říkal šéf developerské firmy Central Group Dušan Kunovský minulý týden na tiskové konferenci k cenám bytů.

Ředitelka odboru stavebního řádu Žanet Hadžič dnes uvedla, že novela prošla standardním procesem připomínek, které byly vypořádány a až pak odešel návrh na vládu. Tím podle ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) začíná legislativní proces. "Věřím, že stavební zákon dosáhne své ambice a urychlí povolování staveb, a dá právní jistotu, kterou stavebníci potřebují," řekl ministr.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví chce spolu s dalšími kritiky představit své výhrady vůči novele novinářům v úterý. Novelizace podle zástupců svazu zákon spíše komplikuje. "Zástupci odborných komor, sdružení, svazů a velkých měst volají po úpravě a odložení připravované věcné novely. Vláda však tuto iniciativu ignoruje, a to včetně písemné výzvy adresované premiérovi a ministrům, která zdůrazňuje negativní dopad předložené novely na těžce zkoušenou ekonomiku," napsal svaz.

Novela je trnem v oku i velkým městům v čele s Prahou. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč ji označil za krok zpět o deset let. "Města jsou pro výstavbu klíčové prostředí a s městy to nebylo vůbec diskutováno," řekl. Dodal, že při tvorbě zákona by se mělo brát v potaz, co brání kvalitní výstavbě a ne co vadí ministerstvu.