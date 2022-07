Novela státního rozpočtu by měla zajistit dodatečné peníze na filmové pobídky

Praha - Návrh novely státního rozpočtu na letošní rok navyšuje rozpočet ministerstva kultury (MK) o přibližně 1,2 miliardy korun na 16,42 miliardy korun. Státnímu fondu kinematografie (SFK) by měl návrh zajistit dalších téměř 600 milionů korun na filmové pobídky. Doposud měl SFK na filmové pobídky 800 milionů korun ročně, suma se v posledních letech na základě zvýšené poptávky především velkých a dlouhodobých projektů navyšovala. Zájem filmařů je ale tak velký, že peníze nestačí. Letos byl systém pobídek pro velký zájem žadatelů zastaven už v lednu.

Změnu zákona o státním rozpočtu dnes schválila vláda. Sněmovna by novelu rozpočtu měla projednat v září, vládní koalice má v dolní komoře Parlamentu většinu 108 z 200 hlasů.

Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení až po realizaci desetidílného seriálu, který zabere sto natáčecích dní. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů.

Návrh novely státního rozpočtu dále navyšuje objem prostředků pro Národní památkový ústav o 314,6 milionu korun. Zbývající navýšení na provoz státních příspěvkových organizací o 280 milionů korun je určeno na dorovnání státem garantovaného financování, aby tyto organizace byly schopné udržet rozsah a kvalitu kulturních služeb poskytovaných veřejnosti.

"Ministerstvo kultury považovalo za své priority zohlednění dopadu energetické krize na naše národní kulturní instituce a zároveň řešení problematiky filmových pobídek. Výsledek vítáme," sdělilo ministerstvo ČTK.

"Hospodaření příspěvkových organizací MK v roce 2022 negativně ovlivňuje inflační růst běžných nákladových položek. Úsporná opatření jsou možná, v souvislosti s propadem příjmů se však jejich potenciál i v důsledku pandemie covid-19 postupně vyčerpává. Výše uvedené vlivy nelze plně zabezpečit ani ze zvýšených cen služeb nabízených veřejnosti, ke kterým již příspěvkové organizace byly nuceny přistoupit," píše se v důvodové zprávě k návrhu novely.

Další navýšení rozpočtu MK o 15 milionů korun je určeno dotacím pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a ostatních kulturních aktivit. Karlovarský festival je podle důvodové zprávy největším a nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě a je žádoucí, i při současné ekonomické situaci, zachovat jeho existenci ve stávající kvalitě.

Ministerstvo kultury má nyní k dispozici 15,24 miliardy korun, nově by rozpočet resortu činil 16,42 miliardy korun. Vláda Petra Fialy (ODS) ve svém programovém prohlášení podobně jako mnohé předchozí vlády slíbila, že se chce během svého mandátu blížit k tomu, aby na kulturu šlo jedno procento ze státního rozpočtu. Pokud by vláda zamýšlela věnovat jedno procento na kulturu bez výdajů na církve, musel by být rozpočet MK ještě vyšší.