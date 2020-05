Novela o zakázkách povede podle opozice ke zlodějnám a Palermu

Praha - Opozice kritizuje návrh vlády na zjednodušení zadávání veřejných zakázek v době krize. Podle šéfa sněmovního klubu opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska chce kabinet novelou dodatečně legalizovat zlodějiny, které se děly v souvislosti s nákupy v době koronavirové epidemie na ministerstvu zdravotnictví. Exministr financí to uvedl před jednáním Sněmovny, která má normu posoudit. Předseda ODS Petr Fiala mluvil v souvislosti s návrhem o mafiánských praktikách, podle místopředsedy ODS Martina Kupky tak hnutí ANO rezignuje na boj s korupcí, který si dalo do vínku.

Fiala uvedl, že pokud návrh vejde v platnost, bude to "vytváření prostředí pro to Palermo, o kterém (premiér a předseda hnutí ANO) Andrej Babiš tak rád mluví, ale bude to Palermo Andreje Babiše". Stejně jako Kalousek dal návrh do souvislosti s nákupy ministerstva zdravotnictví. Vláda podle Kalouska i politiků ODS navrhuje, aby stát vzhledem k výjimečné situaci rezignoval zkoumání vlastnických struktur těch, kteří se o veřejné zakázky ucházejí.

"Žádá bianko šek, aby mohla zadat zakázku někomu, kdo je v insolvenci, trestně stíhaný, někomu naprosto nedůvěryhodnému," uvedl Kalousek. Vysvětluje si to tím, že kabinet "chce dodatečně legalizovat zlodějiny, které se staly na ministerstvu zdravotnictví", kde podle něj k takovým zakázkám docházelo. Odkázal tak na nákupy ochranných pomůcek na ministerstvu, které prověří Nejvyšší kontrolní úřad. Návrh by se podle Kalouska dal nazvat: Zhasněte, chceme krást rychleji.

Zadávání veřejných zakázek by mohlo být podle návrhu za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Předlohu kritizují protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu.

Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci možného dodavatele. Dále nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. V řízení s jediným účastníkem mu zadavatel nebude muset posílat formální oznámení o výběru dodavatele.

Předloha upravuje také povinnost hodnocení nabídek v pětičlenné komisi u zakázek nad 300 milionů korun. Podmínka zůstane zachována pouze v případech hodnocení podle jiných než číselně vyjádřitelných kritérií. Komise ale nebude muset být jmenována ani v případech, kdy nabídku podá jediný uchazeč a není tedy co hodnotit.

Iniciativa Rekonstrukce státu doporučila předlohu zamítnout. Pokud by byla schválena, jednací řízení bez uveřejnění by se stalo prakticky výjimkou ze zákona, uvedla. Obdobný postoj zaujala také Transparency International.

Nyní mohou veřejní zadavatelé nakupovat mimo režim zákona o zadávání zakázek díky vyhlášenému nouzovému stavu. Vláda využila tuto možnost zejména při pořizování zdravotnických ochranných prostředků. Kritici tvrdí, že některé nákupy byly předražené, případně neprůhledné od pochybných firem.

STAN odmítá novelu zákona o zakázkách i změnu termínů rozpočtu

Starostové a nezávislí (STAN) dnes ve Sněmovně nepodpoří novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, považují ji za zákon, který nahrává korupci. Nesouhlasí ani s posunem termínů pro předložení státního rozpočtu vládě a do Sněmovně. Podle nich je hlavním motivem snaha ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vyhnout se předložení návrhu hlubokého deficitu krátce před krajskými volbami.

Kabinet předkládá novelu zákona o zadávání veřejných zakázek s odůvodněním, že usnadní nakupování ochranných pomůcek proti koronaviru i po skončení nouzového stavu. Místopředseda STAN Petr Gazdík ale tento argument odmítl. "I v krizi se dá nakupovat transparentně," řekl novinářům. Novela má podle něj umožnit pokračování nákupů od firem s nejasnými vlastníky, které dosud nevyvíjely žádnou činnost.

Podle Gazdíka novela není potřebná, pokud by vláda chtěla nakupovat ochranné pomůcky od českých dodavatelů. "Zákon je korupční. Hnutí ANO, pokud pro něj jeho poslanci zvednou ruku, přestává být protikorupčním hnutím," řekl Gazdík.

Novelu zákona kritizovaly i iniciativa Rekonstrukce státu a organizace Transparency International. Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci možného dodavatele. Dále nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. V řízení s jediným účastníkem mu zadavatel nebude muset posílat formální oznámení o výběru dodavatele.

Představitelé STAN dnes kritizovali i návrh na posunutí předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok o měsíc, takže by ho vláda dostala do konce září a Sněmovna do konce října. "Vidíme v tom politickou hru paní ministryně (financí), která podle nás nechce předložit velmi zadlužující se rozpočet před krajskými volbami. Také chce opozici zmenšit čas na přípravu vlastních pozměňovacích návrhů," řekla poslankyně Věra Kovářová. Odmítla i argument Schillerové, že při předložení podle obvyklých lhůt by byl rozpočet nepřesný, podle ní byly nepřesné i rozpočty na předchozí roky.

STAN je připraven navrhnout pro projednání rozpočtu kompromisní variantu lhůt, podle kterých by ministerstvo financí muselo návrh předložit vládě do 18. září a kabinet Sněmovně do 16. října.

Lidovci nechtějí veřejné zakázky řešit v legislativní nouzi

Lidovci navrhnou, aby se novela zákona o zadávání veřejných zakázek projednávala ve Sněmovně běžným způsobem, a ne v legislativní nouzi. Novela, jak byla předložena, by umožnila netransparentní nákupy, řekl dnes předseda strany Marian Jurečka. Kriticky se postavil i k návrhu na odklad termínů pro předložení státního rozpočtu na příští rok nebo k možnému snížení ošetřovného z 80 zpět na 60 procent.

Podle Jurečky novela zákona říká, že bude možné nakupovat netransparentně, od firem bez jasné vlastnické struktury a bez zohlednění nejlevnější cenové nabídky. "Mně to prostě přijde, že všechny hříchy, které jsme měli možnost vidět za poslední měsíc a půl při nákupech ministerstva zdravotnictví, se tímto vlastně posvěcují," řekl. KDU-ČSL podle něj navrhne projednání návrhu ve standardním režimu, aby se jí mohly důkladně zabývat výbory.

Lidovci odmítají i návrh na opětovné snížení ošetřovného. Podle nich má mnoho rodičů legitimní důvod, proč nechtějí ani po 25. květnu poslat své děti do školy, například když v domácnosti žije osoba se sníženou imunitou. "Přijde mi fér, abychom těmto lidem nesnižovali ošetřovné," řekl Jurečka.

Odmítavě se postavil také k návrhu na prodloužení lhůt pro předložení návrhu státního rozpočtu do vlády a do Sněmovny. Měsíční posun podle něj k výraznému zpřesnění makroekonomického vývoje nepřispěje a navíc hrozí, že se návrh nepodaří ve Sněmovně projednat včas a v zemi bude platit rozpočtové provizorium. Za vhodnější Jurečka považuje, aby Sněmovna rozpočet schválila obvyklým způsobem a v příštím roce v případě odlišného hospodářského vývoje přistoupila k jeho aktualizaci.

Pokud projde zákon o veřejných zakázkách, Piráti ho napadnou u ÚS

Pokud bude novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena, Piráti se obrátí na Ústavní soud. Kromě nesouhlasu s obsahem novely jim vadí i to, že ji chce vláda prosadit v režimu legislativní nouze. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka nejsou splněny důvody k tomu, aby se poslanci novelou zabývali zrychleným způsobem místo standardního.

Podle Michálka zákony stanovují, že v legislativní nouzi lze projednávat zákony jen za mimořádných okolností, kdy jsou ohrožena práva občanů, bezpečnost státu nebo státu hrozí vážné ekonomické škody. Při jednání o novele zákona o veřejných zakázkách není splněna žádná z těchto podmínek, řekl Michálek.

"Budeme proti projednání zákona na dnešní schůzi Sněmovny, navrhneme vyřazení. Budeme proti projednávání v legislativní nouzi. Pokud ho parlamentní většina prosadí, napadneme ho u Ústavního soudu," řekl Michálek. Novela zákona by podle něj umožnila, že se budou při veřejných zakázkách vyvádět státní peníze soukromým subjektům bez jakékoli kontroly.

Poslanec Ondřej Profant upozornil, že novela, kterou vláda zdůvodňuje usnadněním nákupu ochranných pomůcek proti koronaviru po skončení nouzového stavu, není časově omezená a neomezuje se jen na pořizování zdravotnického materiálu. Kritizoval také, že novela ruší požadavky na odhalení vlastnické struktury dodavatele a na prokázání kvalifikace k plnění zakázky. "Všechno to vede k nižší transparentnosti, k nedůvěryhodnosti dodavatelů," řekl Profant. "Podle nás je zcela nepřijatelné, aby stát obchodoval s pochybnými firmami, které skrývají své vlastníky, případně nemají kvalifikaci pro své dodávky," dodal.