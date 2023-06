Novela o sňatcích homosexuálů bude čelit návrhu SPD na zamítnutí

Praha - Novela o uzákonění možnosti manželství také pro páry stejného pohlaví bude čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí. Dnešní pokračování úvodní debaty o poslanecké předloze doprovodily i ostřejší spory. Vyvolalo je podpůrné vystoupení Martina Exnera z koaličního hnutí STAN, podle kterého tyto "kulturní války" podporuje Rusko. Proti jeho slovům se ohradili konzervativnější zákonodárci z vládních KDU-ČSL a ODS, ale i z opozičního hnutí ANO.

Rusko se snaží podle Exnera "udělat z manželství pro všechny tabu, a tím ho zablokovat a společnost rozdělit". "Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejnopohlavní páry se mohou brát třeba i v kostele. A nebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu," prohlásil. Proti "nálepkování", že kdo má na manželství homosexuálů opačný názor, je proruský, vystoupili Vojtěch Munzar (ODS) a Aleš Dufek (KDU-ČSL). "Styďte se a nenálepkujte," vzkázal Exnerovi Munzar. Dufek označil Exnerova slova za vydírání.

Poslanec ANO Milan Feranec podotkl, že se dosud dočítal, že kdo má pochyby o uzákonění manželství i pro homosexuály, je homofob. Exner to podle poslance ANO povýšil na označení, že je proruský. "Kde skončíme? To je ta racionální debata?" ptal se Feranec. Poslanec STAN na vystoupení kritiků jeho vyjádření už nereagoval.

Hnutí SPD podle jeho zástupce Zdeňka Kettnera nechce zasahovat do institutu manželství, které se podle něho osvědčilo. "Zaměřme se na úpravu registrovaného partnerství, jde o průchozí cestu," uvedl a vznesl návrh na zamítnutí poslanecké novely občanského zákoníku.

Na značný rozsah rozdílů práv a povinností manželů a registrovaných partnerů upozornil poslanec ODS Karel Haas. "Pokud navrhovatelé zákona myslí vážně slova o vstřícnosti, naslouchání a respektu, měli bychom hledat kompromis," uvedl.

Zastánci manželství homosexuálů podobně jako při středečním zahájení úvodní debaty o předloze zmiňovali například narovnání práv. "Projednáváme zákon, který nemůže nikomu ublížit, ale může mnoha lidem pomoci," řekl Michal Zuna (TOP 09).

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo. Po této poslanecké novele je aktuálně na programu první čtení předlohy jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Obě předlohy Sněmovna projednávala už v minulém volebním období. Debatu o nich ale tehdy nedokončila.