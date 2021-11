Nového alba švédské skupiny ABBA se prodalo přes milion kopií

Stockholm - Nového alba Voyage švédské popové skupiny ABBA se v prvním týdnu od vydání prodalo na celém světě přes milion kopií. Uvedla to agentura EFE s odkazem na vydavatelství Universal Music. Voyage byl v prvním týdnu od vydání v čele prodejů v 18 zemích světa. Na streamovacích platformách mělo album zhruba 190 milionů přehrání.

Voyage je prvním studiovým albem švédské skupiny po 40 letech odmlky. Čtyřčlenná skupina už předem zveřejnila tři písně z nové kolekce: I Still Have Faith In You, Don't Shut Me Down a Just A Notion.

Podle Universal Music se popová skupina raduje, že je znovu v čele hitparád a prodejů. Například v Německu se během prvního týdne prodalo na 205.000 kopií alba. Nové album, které vyšlo v pátek 5. listopadu, navíc podnítilo zájem publika i o starší nahrávky skupiny.

Voyage je deváté studiové album kapely a první od desky The Visitors, která vyšla 30. listopadu 1981. Po svém posledním televizním vystoupení na konci roku 1982 si pak skupina dala na desítky let pauzu, i když jí vycházely četné kompilace hitů, mezi nimiž patří mezi nejznámější Waterloo, Mamma Mia, SOS a Dancing Queen. Během svého působení kapela vydala přes sto skladeb.