Nově zvolený český prezident Petr Pavel ocenil pomoc Polska Ukrajině

Varšava - Nově zvolený český prezident Petr Pavel ocenil pomoc, kterou Polsko a Česko poskytují Ukrajině. Pavel to řekl v prvním rozhovoru, který po svém zvolení poskytl polské agentuře PAP a Polskému rozhlasu.

Jak Petr Pavel uvedl, je pyšný na to, že Polsko i Česko byly mezi prvními zeměmi, které se již od úplného začátku rozhodly "v rámci svých možností" vojensky pomoci Ukrajině a v pomoci pokračují. Dodal, že jestli dojde k dohodě s možnými dodavateli, včetně Polska a Německa, bude možné na Ukrajinu dodat další vojenské vybavení. Upozornil nicméně rovněž na hrozící riziko kvůli tomu, že by "další dodávky z našich zásob mohly ohrozit obranné schopnosti členských států NATO".

Nově zvolený český prezident potvrdil, že má v plánu navštívit Polsko. "Hovořil jsem s prezidentem Andrzejem Dudou. Řekl jsem mu o svém zájmu setkat se neformálně co nejdříve to půjde," řekl Petr Pavel. Jak dodal, jeho druhá zahraniční cesta by měla směřovat právě do Polska. Chtěl by během ní mimo jiné "ujistit naše přátele v Polsku a v pobaltských státech, že se ve vnímání spojeneckých závazků ze strany České republiky nic nezměnilo".

"Princip solidarity, který je součástí kolektivní obrany, považujeme za klíčový pro naši bezpečnost," řekl Petr Pavel ve zjevné narážce na vystoupení svého protikandidáta v prezidentské volbě Andreje Babiše, který během jedné z předvolebních debat uvedl, že by v případě zvolení hlavou státu nevyslal české vojáky na obranu napadeného Polska či Pobaltí.

Budoucí český prezident v rozhovoru s polskými médii hovořil rovněž o visegrádské čtyřce, kterou tvoří Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, a o přípravách na summit NATO ve Vilniusu, který se uskuteční v červenci. "Je důležité, abychom zastávali společnou pozici - pokud možno," uvedl Pavel s tím, že je připraven o tom s polskými představiteli jednat.