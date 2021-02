Nově vyvinutý čip včas rozpozná hrozící cévní mozkovou příhodu

Nový biočip pro včasnou diagnostiku mozkového inzultu (cévní mozkové příhody, mozkové mrtvice) umožní cílenou terapii aplikovanou na klinických pracovištích a významně tak přispěje k účinné ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč všemi věkovými skupinami, včetně novorozenců. Novinku v oboru zdravotní péče vyvinula společnost Essence Line, která se na vývoj a výrobu diagnostických prostředků specializuje už téměř dvacet let. Nově vyvinutý biočip je v České republice i ve světě zcela unikátní.

Firma po uvedení konceptu do praxe očekává zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Dotace na nákup technologií a know-how od významných výzkumných a odborných pracovišť firma využila z programu podpory Proof od Concept z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cerebrovaskulární onemocnění dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny úmrtí, demence a dlouhodobé pracovní neschopnosti.

"Záměrem tohoto projektu bylo tedy vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii," říká Petr Novotný, jednatel společnosti Essence Line a doplňuje: "I když se pracovníci Národního ústavu duševního zdraví a další špičková pracoviště věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi. Výzkumná centra obecně generují nespočet myšlenek, hypotéz a výsledků výzkumu, ať již základního nebo aplikovaného, nicméně jen malá část z nich se podaří ověřit a převést do životaschopného podnikatelského záměru, získat potřebné finance na rozvoj a v neposlední řadě uvést do praxe. Jednoznačným úspěchem v tomto projektu byla aplikace dlouhodobého výzkumu do koncepce diagnostického prostředku, který se podařilo zkonstruovat, jeho funkčnost ověřit a který je podle našich informací ve světě unikátní."