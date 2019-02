Praha - Léky na předpis vyrobené po 9. únoru 2019 musí nést nové ochranné prvky. Každé balení bude zabezpečené proti otevření a mít natištěný unikátní kód. Ten zároveň výrobce nahraje do systému přístupnému každé lékárně, která bude ověřovat, jestli nejde o padělek. V lékárnách se podle výrobců budou léky bez těchto prvků objevovat, dokud těch vyrobeným dosud neskončí doba spotřeby. Může to být až pět let.

Opatření je součástí nařízení Evropské unie, které má zabránit pronikání padělaných léčiv do oficiálního prodeje. Lékárníci upozorňují, že v Česku se zatím žádný padělek v lékárně neobjevil. Varují ale před nákupem léků na předpis na internetu či tržnicích, kde se padělky objevují.

Česko upravilo evropskou směrnici novelou zákona o léčivech. Do konce roku odkládá pokuty pro lékárníky, kteří vydají pacientovi i lék, který systém označí jako možný padělek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jim v otevřeném dopise napsal, že pokud mají lék z ověřené distribuce, mají ho v zájmu pacientů vydat. Podobně postupuje řada zemí EU.

Systém ověřování léčiv provozují farmaceutické firmy. Podle České asociace farmaceutických firem náklady výrobců v EU překročili miliardu eur (asi 25,8 miliardy korun). Čeští lékárníci tvrdí, že naskenování každé krabičky je bude na nákladech na práci a pořízení nových čteček stát 640 milionů korun.

V českém Národním systému ověřování pravosti léčiv jsou už vloženy kódy více než 21 milionů léků. Ročně se jich v Česku vydá 130 milionů balení.