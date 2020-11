Nové úseky dálnice D6 u Řevničova jsou ode dneška průjezdné

Nové Strašecí (Rakovnicko) - Dva nové úseky D6 u Řevničova na Rakovnicku jsou ode dneška průjezdné, jde o obchvat Řevničova a úsek mezi Řevničovem a Novým Strašecím. Téměř deset kilometrů dlouhé nové úseky urychlují cestování mezi Prahou a Karlovými Vary a ulevují obcím od nadměrné dopravy. Auta na dálnici silničáři a policisté pustili po 10:00, zjistila ČTK na místě.

Stavba dnes otevřených částí začala v roce 2017. Dohromady bude stát téměř dvě miliardy korun bez DPH. Část nákladů by měla pokrýt evropská dotace. Jednou z dominant je most přes rokli Krušovického potoka.

Nová dálnice uleví především Řevničovu, v příštím roce ještě nechá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postavit kruhový objezd v místě, kde se kříží nynější silnice I/6 a nově vybudovaná část silnice I/16. Výrazně méně aut nyní projede také Krušovicemi.

Příští rok by měla začít stavba tří úseků D6 ve středních Čechách, u Lubence je jeden úsek hotový, stavba jednoho končí a další by měl být zahájen v roce 2022. Kromě toho ještě zbývají čtyři poslední úseky před Karlovými Vary. "Mohli bychom je začít v roce 2023," řekl dnes novinářům ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Podle aktuálních předpokladů ŘSD by D6 měla být kompletně dostavěná v roce 2026, podle dnešního Havlíčkova vyjádření by to mohlo být minimálně o rok dříve. Přispět by k tomu měl takzvaný zákon o liniových stavbách, který má napomoci urychlit výkup pozemků mimo jiné pro dopravní stavby.

Minulý týden ŘSD vypsalo tendr na stavbu dalšího úseku dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku. Práce by měly začít v první polovině příštího roku. Ve středních Čechách nyní zbývá dostavět, kromě úseku u Krupé, ještě dva, u Hořesedel a Hořoviček. Všechny by měly být hotovy v roce 2024.

Podle ředitele ŘSD Radka Mátla kapacita silnice 1/6 dlouhodobě nestačí nejen z pohledu plynulosti dopravy, ale také bezpečnosti, proto ji postupně nahrazuje dálnice zařazená do mezinárodní sítě jako tah E48.