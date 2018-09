Praha - Na 22 místech v Česku, ze zhruba 150 stanic měřících alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro dnešní den. Nejtepleji 31,3 stupně Celsia bylo v Řeži u Prahy, tato stanice ale měří jen sedm let. Nové dlouhodobé rekordy přepisovaly tabulky zejména v Polabí a dolním Poohří. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nová teplotní maxima lze podle ní čekat i v pátek, na deseti místech se objevila už ve středu.

Z dlouhodobých nových maxim byla nejvyšší ve středočeském Brandýse nad Labem a v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal shodně 31 stupňů Celsia. V Brandýse tak byl přepsán rekord 28,7 stupně z roku 1982, v Doksanech 30,7 stupně z roku 2003. "Většina překonaných rekordů byla z roku 2003 nebo 1982," řekla Odstrčilová.

Z hlediska krajů spadá sedm rekordů do Libereckého, pět do Ústeckého a čtyři do Středočeského. V jižních Čechách a na jižní Moravě se nová maxima neobjevila. V Praze na stanici Libuš dnešních 30 stupňů Celsia přepsalo dosud platnou hodnotu 28,3 stupně z roku 1982.

Ze středečních deseti dlouhodobých rekordů byl nejvyšší ve Vaňově v Ústí nad Labem. Nová hodnota 30,7 stupně nahradila 29,6 stupně z roku 2003.

V pátek má podle předpovědi ČHMÚ vyvrcholit v Česku příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Nejvyšší teploty se očekávají mezi 25 a 29 stupni Celsia, tepleji až 31 stupňů může být opět v Polabí a dolním Poohří.