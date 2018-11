Deset let trvající cesta k novým varhanám pro baziliku na Svaté Hoře v Příbrami je u konce. Nástroj (na snímku z 15. listopadu 2018), který vznikl v dílně varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan na Českobudějovicku, je sestaven a připraven na uvedení do provozu. V neděli 25. listopadu ho na slavnostní nešpory požehná kardinál Dominik Duka. Náklady na výrobu se pohybovaly kolem 15 milionů korun a pokryly je hlavně příspěvky od dárců. Za normální situace by stavba zabrala kolem tří let, díky benevolenci varhanáře však bylo možné postupovat salámovou metodou a stavět podle toho, kolik se shromáždilo peněz. ČTK/Chaloupka Miroslav