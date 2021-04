Nové snímky připomenou Modré album Žbirky a filmovou hudbu Stypky

Praha - V připravovaných snímcích filmaři připomenou natáčení Modrého alba Mira Žbirky a filmovou hudbu nedávno zesnulého zpěváka a skladatele Davida Stypky. Dokument Co bolí, to přebolí o vzniku Modrého alba se začne natáčet v květnu. Valašští filmaři vzdávají hold Stypkovi videoklipem Optaj sa dědy k písni pro film Děda z roku 2015. Stypkovy tři písně se objeví také v chystané pohádce Největší dar. ČTK o tom informovali tvůrci těchto projektů.

Za filmovým dokumentem s názvem Co bolí, to přebolí o vzniku Žbirkovy multiplatinové desky Modrý album, která vyšla před 20 lety a restartovala jeho tvorbu do nového tisíciletí, stojí zkušený tvůrčí tým. Scenárista Honza Vedral je autorem knihy Zblízka, která popisuje osud slovenského muzikanta. Režisér Šimon Šafránek již loni podle této knihy natočil střihový dokumentární film Meky ukazující cestu Žbirky z bratislavských klubů do pražské O2 areny.

První záběry Šafránek naplánoval na 11. květen do studia SONO, kde album vzniklo. Díky crowdfundingové kampani se natáčení mohou zúčastnit i Mekyho příznivci. Vybraná částka bude použita na technické, personální a produkční zabezpečení natáčení filmu a na uspořádání premiérové projekce. Část z výtěžku získá Nadační fond Janele při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, se kterou Žbirka dlouhodobě spolupracuje. Modrý album, který pro Žbirku před 20 lety znamenal velký návrat na pódia mimořádným úspěchem skladby Co bolí, to přebolí, dostane na oslavu výročí novou LP a CD verzi s bonusy a remasterovaným zvukem z Abbey Road studia v Londýně.

"Na Žbirkovi je nejzajímavější jeho posedlost hudbou. Silný životní příběh, který se za leckdy bezstarostnými a veselými písničkami a gentlemanským chováním skrývá. A také to, že je od osmdesátých let na vrcholu tuzemské populární scény a přitom se ani jednou nezaprodal. A jeho tvorba po celou tu dlouhou dobu zůstává relevantní," uvedl Vedral.

Videoklip Optaj sa dědy věnovaný Stypkovi, který letos 10. ledna podlehl ve svých 41 letech rakovině, režírovala zpěvačka a producentka Marta Santovjáková Gerlíková. Právě ona oslovila Stypku při přípravě pohádky Největší dar. "Byla to intenzivní spolupráce, a to i v době, která ho kvůli nemoci stála obrovské množství sil. Přesto všechno dokončil k obrovské spokojenosti nás všech," sdělila Gerlíková.

S odchodem Stypky se producentka nesmířila dodnes. Proto se kolegy z branže rozhodla natočit klip, jímž vzdává zpěvákovi hold. Píseň Optaj sa dědy původně pro film Děda nazpívali František Segrado a právě Gerlíková. "V Davidově podání ale nesmí být zapomenuta, a tak jsme se rozhodli, že ji oživíme a vyjádříme mu tak náš obdiv. Ani na vteřinu nám v tom neváhali pomoct Petr Vavřík z kapely Buty a Marcel Gabriel z Mňágy a Žďorp, klávesy nahrál Pavel Sotoniak z Davidovy kapely Bandjeez," podotkla.

Poslední album Davida Stypky by pod názvem Dýchej mělo vyjít letos v září. Snímek Největší dar svůj termín premiéry zatím hledá a do kin se dostane podle pandemické situace.