Nové projekty nabízejí Michal Hrůza, Vypsaná fixa, Lenny i Zrní

Praha - Zpěvák Michal Hrůza klipem Světlo do tmy předznamenal stejnojmenné album, zpěvačka Lenny na 4. prosince oznámila největší koncert své kariéry. Skupiny Vypsaná fixa a Zrní představily nové videoklipy a chystají jarní koncerty, sdělili ČTK mediální zástupci umělců.

Hrůza nyní vydává píseň s videoklipem Světlo do tmy. Anoncuje album, jež má vyjít v březnu. Muzikant na něj se svou kapelou naváže dubnovým Světlo do tmy Tour 2020 po pěti českých městech. "Někdy jsme obklopeni chmurnou tmou, a proto je dobré občas tmu rozbít světlem. Světlo je pozitivnější než tma," uvedl Hrůza. "Z každé tmy totiž vede cesta ke světlu a o tom je i moje nové album," dodal.

Světlo do tmy Tour začne 3. dubna v Českých Budějovicích. Pokračuje koncerty v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech, kde 18. dubna končí. "Michal Hrůza je nyní tvrdší a temnější než kdykoliv předtím, ale pořád v sobě nese kus naděje," konstatoval producent alba Lukáš Chromek.

Zpěvačku Lenny čeká na jaře vydání druhé desky a na 4. prosince oznámila největší koncert ve své kariéře v pražském O2 Universum, na kterém mimo jiné zazní právě vydaná píseň a klip Figure It Out. O produkci písně se postarala dvojice Ondřej Fiedler a Marcel Procházka, kteří jsou zároveň i jejími spoluautory. "Občas se objeví píseň, která je výjimečnější než ostatní, a právě Figure It Out je jednou z nich. Pojednává o cestě životem, jež je plná krásných chvil, ale i překážek, rozcestí a obtížných rozhodnutí, před která jsme postaveni. Potom je jen na nás, jak se rozhodneme a jakým směrem bude pokračovat naše životní cesta," řekla Lenny. Nyní tráví většinu času v nahrávacím studiu, kde dokončuje desku. "Věřím, že album se blíží svému závěru. Mám v sobě satisfakci, že jednotlivé kousky zapadají pomalu, ale jistě do sebe a že vydám hudební materiál, o kterém jsem naprosto přesvědčená," uvedla Lenny.

Kapela Zrní pilotním singlem Neposlušnost ohlašuje své šesté řadové album Nebeský klid, které ve vlastním nákladu vydá 6. března. O celkové vyznění skladby Neposlušnost se zasloužil také na desce hostující dětský pěvecký sbor BezNot. Natáčení videoklipu se uskutečnilo na někdejší protiletadlové raketové základně Klondajk u Dobříše pod vedením režisérky Johany Ožvold. "Text mě napadl v dodávce, když jsem si četl zprávy. O generačním střetu, který se odehrává, co je lidstvo na světě, ale v jistých dobách je nějak výraznější, je to velký zlom, kdy dinosauři narážejí do zdi. Nastupující generace žije úplně v jiných reáliích než jejich rodiče, má úplně jiné uvažování, jiné tempo," uvedl frontman kapely Zrní Jan Unger.

V textech Unger popisuje aktuální společenské problémy. "Nijak jsem to neplánoval, prostě to přišlo a já jen pozoroval, jak další a další text je o aktuálním dění, o ekologii, politice, společnosti. Jsou tam ale i texty osobní a lyrické, ale těch "angažovaných" je na desce víc než na deskách minulých," řekl. Sérii aktuálních koncertů zahájí Zrní 13. března v Žilině, album pokřtí 24. října v Divadle Archa.

Třetí videoklip z loňské novinky Kvalita na píseň Dobrá vzpomínka dokončila Vypsaná fixa. Zachycuje atmosféru koncertu ve Foru Karlín, který byl vyvrcholením oslav 25. výročí existence kapely. "Byl to skvělý koncert s výjimečnou atmosférou. Naši fanoušci byli opravdu neuvěřitelní. Postupem času člověk pochopí, že si těchto chvil v existenci kapely musí opravdu vážit, protože to je odměna, která se zas tak často neopakuje, vede k nim dlouhá cesta a jsou rychle pryč," uvedl frontman Márdi.

Že byl loňský rok pro Vypsanou fixu úspěšný, dokazuje nejen vyprodané turné, ale i nominace na Ceny české hudební kritiky Apollo 2019, na Ceny Anděl 2019 (skupina roku a videoklip roku) a Žebřík 2019 (skupina roku, videoklip roku).

Na konci února vyrazí na jarní klubové turné nazvané Ty máš doma Kvalitu, které čítá jedenáct koncertů. Začne 28. února ve Vroutku.