Nové případy jsou podle epidemiologa jedno ohnisko, celkově nevýznamné

Praha - Pondělní nárůst nových případů covidu-19, který byl nejvyšší od 21. dubna, je podle epidemiologa Rastislava Maďara následkem zejména ohniska mezi horníky OKD. Pro epidemiologický vývoj v ČR není tato věc zatím významná, řekl ČTK. V pondělí přibylo 111 nových případů, laboratoře provedly 7349 testů. Aktuálně je v Česku 2653 nakažených. S covidem-19 zemřelo v zemi 299 lidí, vyléčených je 5642. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 09:00.

"Vzhledem k tomu, že je to následkem zejména jednoho významného ohniska nákazy v OKD ve Slezsku, kde se to vyskytuje hlavně u nerizikové části populace, není z hlediska epidemiologické situace v celé ČR tato věc zatím významná," uvedl Maďar. Rizikovou částí populace jsou senioři nebo chronicky nemocní.

Krajská hygienická stanice v Ostravě uvedla, že testy na nákazu novým koronvirem prokázaly jeho výskyt zatím u 82 zaměstnanců společnosti OKD a šesti jejich příbuzných. Všichni zaměstnanci pracují v Dole Darkov na Karvinsku. Hygienici mají zatím výsledky zhruba 600 vzorků, které pracovníkům dolu odebrali, dalších asi 300 testů kolem poledne ještě nebylo vyhodnocených.

Epidemiologové po uvolňování opatření z 11. května očekávali, že denní nárůst nových případů může vzrůst nad sto. Maďar už dříve řekl, že kdyby trend pokračoval, přibyly by nákazy mimo známá ohniska a stoupl procentuální nárůst, byl to to důvod ke zvážení, zda s další vlnou rozvolnění 25. května postupovat opatrněji.

Celkem se od začátku epidemie v Česku nakazilo 8594 lidí. Nejvíce potvrzených případů je v Praze, a to 1983. Více než 1000 nakažených hlásí rovněž Moravskoslezský a Středočeský kraj. V hlavním městě je i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100.000 obyvatel Prahy připadá více než 152 nakažených.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh. K dnešnímu ránu bylo hospitalizováno 169 lidí s covidem-19, z toho 33 jich bylo v těžkém stavu.