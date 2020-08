Nové prezidentské volby nebudou, prohlásil Lukašenko

Minsk - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dnes prohlásil, že se v zemi nové prezidentské volby konat nebudou. Podle jeho slov ho k tomu nepřimějí ani výzvy opozice, ani protesty proti falšování voleb a oficiálním výsledkům hlasování, které se v zemi konaly devátého srpna. Informovala o tom tisková agentura Belta, podle níž je Lukašenko ochotný "podělit se o moc a změnit ústavu", ale nikoli pod tlakem.

"Nikdy byste neměli předpokládat, že udělám něco pod tlakem," prohlásil dnes Lukašenko před hrstkou dělníků v jedné z minských továren. "Nové volby nebudou, dokud mě nezabijete," uvedl. Dodal nicméně, že na změnách ústavy už se pracuje.

Vyjádření prezidenta, který v zemi autoritářsky vládne už 26 let a podle opozicí odmítaných oficiálních výsledků letos opět volby vyhrál s 80procentní podporou, přišlo dnes krátce poté, co jeho opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

Lukašenko přiletěl vrtulníkem do továrny na výrobu traktorů v Minsku (MZKT), kde většina zaměstnanců vstoupila od osmé hodiny ráno do stávky. Setkání s Lukašenkem bylo podle běloruských zdrojů umožněno jen malé části dělníků. Stávkující požadují Lukašenkovu rezignaci, uspořádání nových voleb, propuštění politických vězňů a ukončení pronásledování účastníků mírových akcí, informoval běloruský zpravodajský server Naviny.by.

Na adresu stávkujících Lukašenko prohlásil: "Kdo chce pracovat, může a měl by pracovat. Sto padesát nebo dvě stovky stávkujících nejsou problém."

Podle informací serveru se k továrně MZKT vydal průvod demonstrantů, jejichž počet se odhaduje na deset tisíc. Protestující s hesly vyzývajícími Lukašenka k rezignaci skandují: "Nejsme ovce, jsme lidé!"

Cestou se k nim připojili zaměstnanci dalších podniků včetně minské automobilky, kde se také rozhoduje o stávce. Předpokládá se, že se stávka dnes rozšíří do řady dalších sektorů včetně ropných rafinérií.

Problémy má i státní televize, kde přestala vystupovat řada moderátorů a reportérů na protest proti tomu, že nemohou informovat o bezprecedentních protestech v zemi.

Litevský ministr: Ruská vojenská pomoc Bělorusku by byla invazí

Ruská vojenská pomoc Bělorusku by byla neospravedlnitelnou invazí, která by zničila zbytky běloruské nezávislosti. Podle agentury Reuters to dnes řekl litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Ruský prezident Vladimir Putin přislíbil vojenskou podporu svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi, který již více než týden čelí masovým demonstracím. Před zásahem proti vlastním lidem varoval běloruskou armádu německý prezident, britská diplomacie uvalí sankce proti organizátorům represí.

"K ruské vojenské pomoci není důvod ani právní či jiný základ. Představovala by invazi, která by zničila poslední zbytky (běloruské) nezávislosti," řekl Linkevičius novinářům ve Vilniusu. "Rusko by tím hodně riskovalo, s ohledem na to, co se v Bělorusku děje i s ohledem na podporu lidí. Mělo by dospět k tomu, že invaze by byla neospravedlnitelná z právního, morálního či politického hlediska," dodal.

Lukašenko se o situaci, kdy proti podobě a oficiálním výsledkům prezidentských voleb nepřestávají v ulicích demonstrovat desetitisíce lidí, opakovaně o víkendu radil s Putinem, který mu přislíbil pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci. Bělorusko rovněž dnes plánuje zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti kolem města Grodno poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení západní hranice země.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes apeloval na běloruskou armádu, aby v současné krizi nezasahovala proti vlastnímu obyvatelstvu. "Vyzývám běloruskou armádu, aby se neprohřešila zásahem proti vlastnímu obyvatelstvu," citovala jej agentura Reuters. Steimeier vyjádřil respekt k odvaze demonstrantů a vyzval Lukašenka, aby s opozicí zahájil dialog.

"Spojené království nepřijímá výsledky voleb (běloruského prezidenta). Chceme nezávislé vyšetřování Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ohledně nedostatků, které volby učinily nečestné, jakož i následných otřesných represí," uvedlo v dnešním prohlášení britské ministerstvo zahraničí. Na sankcích vůči strůjcům údajného volebního podvodu i brutálního zásahu bezpečnostních složek se již v pátek dohodli představitelé Evropské unie, konkrétní seznam postižených nyní v Bruselu vzniká.

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách 9. srpna získal dosavadní prezident Alexandr Lukašenko 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská dostala 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již přes týden zmítají masové protesty. Na dosud největší demonstraci se v neděli sešlo podle odhadů až 200.000 lidí. Cichanouská se uchýlila do Litvy kvůli obavám o svou bezpečnost, a zřejmě i pod nátlakem bezpečnostních sil. Dnes vyzvala bezpečnostní síly, aby přešly na stranu národa a žádala rychlý vznik právního rámce pro nové volby.

Cichanouská chce rychle právní rámec pro nové prezidentské volby

Běloruská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská dnes prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

"Všichni se chceme dostat z tohoto nekonečného kruhu, ve kterém jsme se ocitli před 26 lety. Jsem připravena převzít odpovědnost a v tomto období jednat jako národní vůdce, aby se země uklidnila," uvedla Cichanouská ve videonahrávce, kterou zveřejnila dnes ráno. "Propustíme všechny politické vězně a co nejdříve připravíme legislativní rámec a podmínky pro uspořádání nových prezidentských voleb. Skutečné, spravedlivé a transparentní volby, které světové společenství přijme bez výhrad," dodala.

Ve svém prohlášení se také obrátila na bezpečnostní síly země, které v minulých dnech vůči protestujícím zasahovaly velmi tvrdým způsobem. Policisty vyzvala, aby přešli na stranu demonstrantů. "Chci oslovit všechny, kdo nyní slouží v uniformě. Bělorusové jsou lidé, kteří nepřijímají násilí, Bělorusové jsou velkorysí a spravedliví. A pokud se rozhodnete neuposlechnout rozkazy a přejdete na stranu lidí, odpustí vám, podpoří vás, a v budoucnu vám nebudou nic vyčítat," řekla Cichanouská.

"Koneckonců všichni tvoříme jeden celek. Jsme Bělorusové. Nemáme právo zvednout proti sobě ruku," dodala a ocenila odvahu obyvatel své země. "Bělorusové dnes ukazují zázraky hrdinství, solidarity a slušnosti. Čas od času předvádíme světu svou oddanost myšlenkám nenásilného odporu a tím dokazujeme, že pravda není na straně síly - pravda na straně statečnosti, poctivosti, slušnosti a odvahy," řekla.

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách 9. srpna získal dosavadní prezident Alexandr Lukašenko 80,1 procenta hlasů, Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již týden zmítají masové protesty. Cichanouská se uchýlila do Litvy kvůli obovám o svou bezpečnost, a zřejmě i pod nátlakem bezpečnostních sil, .

Polsko sleduje situaci na hranici s Běloruskem

Polsko sleduje situaci na hranici s Běloruskem v souvislosti s protesty kvůli výsledku prezidentských voleb v zemi i plánovanému běloruskému vojenskému cvičení, které má dnes začít poblíž hranic s Polskem a Litvou. Informoval o tom náměstek polského ministra obrany Wojciech Skurkiewicz, kterého citovala agentura Reuters.

Dosavadní běloruský prezident Alexandr Lukašenko, jehož vítězství ve volbách zpochybnila opozice i lidé demonstrující v ulicích, v neděli prohlásil, že Severoatlantická aliance na západní hranici Běloruska shromažďuje síly. Toto tvrzení ale NATO popřelo základě smlouvy o vojenské spolupráci.

"Sledujeme, co se děje v Bělorusku, a stejně jako všechny členské země NATO budeme sledovat, co se děje na našich hranicích - a nebudeme při tomto pozorování pasivní," řekl Skurkiewicz polské státní rozhlasové stanici.

Bělorusko dnes hodlá zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti Grodna poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení západní hranice země. Lukašenko také v sobotu uvedl, že se na západní hranici Běloruska přesune útočná brigáda.