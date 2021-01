Nové podmínky pro drony a jejich rozdělení schválila vláda

Praha - Používání bezpilotních letadel bude rozděleno do tří kategorií, které se budou odlišovat podmínkami provozu. Piloti budou potřebovat osvědčení, které by měli získat po absolvování výuky a zkoušek. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Od konce loňského roku se provozovatelé i piloti musí registrovat u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Změna zákona na tyto změny navazuje.

Používané drony i jejich provoz se tak podle zákona nově budou rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele a piloty. Otevřená je základní kategorie provozu, která umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků. Mezi nimi je například absolvování on-line výuky a následně zkoušky, po které pilot dostane k řízení osvědčení od úřadu. Specifická kategorie umožní, po posouzení ÚCL, provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísnější certifikovaná kategorie je zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

Novela zákona také přesněji vymezuje podmínky pro využívání prostoru pro lety dronů. Prostory budou zřejmě vymezeny zónami ve vzdušném prostoru, ve kterých úřad může za určitých podmínek lety regulovat. Státy EU by při stanovení takových prostorů měly vytvořit digitální mapu s jejich vymezením.

Další novinkou v zákoně je určení přestupků při porušení některých pravidel pro užívání dronů. Úřady tyto přestupky budou moci trestat ve správním řízení. Jde například o pokuty, některé v řádech desetitisíců i statisíců korun. Úřad také může odebrat provozovatelům a pilotům oprávnění k provozu.

Provozovatelé a piloti se od konce loňského roku povinně registrují u Úřadu pro civilní letectví. Povinná registrace platí v celé EU pro všechny drony nad 250 gramů, případně i lehčí stroje s kamerou nebo drony létající vysokou rychlostí, které nelze považovat za hračky. Bez evidence je jejich provoz zakázán. ÚCL očekává, že v registru časem bude až 50.000 provozovatelů a pilotů. Na konci loňského roku jich byla přihlášena necelá polovina.