Nové písně na koncertech představí Jelen, Slza, Vypsaná fixa, Škwor i Katarzia

Praha - Nové nahrávky na podzimních koncertech představí například skupiny Jelen, Slza, Vypsaná fixa, Škwor a sóloví interpreti Katarzia a Jakub König. Většina interpretů svoji tvorbu podporuje vydáním videoklipů a koncertními křty. Hudebník König ke každé skladbě své desky Hvězda namaloval obraz. ČTK o tom informovali mediální zástupci interpretů.

Slza tvořená dvojicí Lukáš Bundil a Petr Lexa na svém albu Monodrama pracovala téměř tři a půl roku. Turné zahájí dnes v pražském Lucerna Music Baru. Poté se představí na klubovém turné v Brně, Ostravě a Pardubicích. "Nikdy jsme tak nezažili atmosféru klasických klubových koncertů,strašně se těšíme na osobnější kontakt s fanoušky," uvedli Lexa a Bundil.

Skupina Jelen, která letos slaví deset let své činnosti, chystá 2. prosince koncert v pražské O2 areně a vydání nového alba Všechno bude dobrý. Z něho zatím představila singl a videoklip Touha a pláč. "Aktuálně zkoušíme na O2 arenu. Po vizuální stránce, kterou jsme zatím na našich koncertech moc neřešili, program pořád vzniká. Samozřejmě tím, že se jedná o největší koncert, to musíme pojmout trochu jinak. Ale zároveň to nebudou žádné bezúčelné výbuchy a ohně. Jako hlavního hosta jsme oslovili Hradišťan s Jiřím Pavlicou, se kterými máme na desce píseň Miluju tě," uvedl lídr kapely Jindřich Polák.

Příznivci rockové skupiny Škwor si budou moci na již vyprodaných narozeninových koncertech 6. a 7. října v pražském O2 universu zakoupit novou nahrávku Sobě věrnej. Album avizovaly tři singly s klipy k titulní skladbě a písním Příkaz zněl jasně a Pocit viny. "Text Sobě věrnej významově zapadá do určitého konceptu celé desky. Písnička je o tom, že i když tě v životě může potkat cokoliv, musíš se s tím vyrovnat vždy hlavně sám. Měla by lidi nakopnout ve chvílích, kdy všechno nejde tak, jak by mělo," podotkl autor písně Petr Hrdlička.

Kapela Vypsaná fixa se vzhledem k vřelému přijetí alba Kusy radosti a ohlasu nahrávky Bestiálně šťastní XX rozhodla vyjet na podzimní šňůru s playlistem složeným hlavně z písní z těchto dvou alb a doplněným o největší hity kapely. Jejich Bestiální kusy tour 2023 s dvouhodinovým koncertním programem předznamenalo vydání videoklipu Šína je singl. Bestiální kusy tour 2023, které začalo 27. září na Svatováclavských slavnostech v Ostravě, zakončí vystoupení 19. prosince v pražském Paláci Akropolis.

Slovenská zpěvačka, skladatelka a textařka Katarzia žijící v Česku nahrála nové akustické album Šťastné dieťa. Nahrávku, na které se odklání od elektroniky zpět ke klasickému nástrojovému obsazení, pokřtí 10. října v pražském Jazz Docku. Na Šťastné dieťa tour vystoupí v listopadu například v Tišnově, Boskovicíh čio Brně. Příznivcům již nabídla video k písni Piesok.

Hudebník Jakub König dosud známý z kapel Obří broskev, Zvíře jménem Podzim nebo jako Kittchen vydal 22. září první album pod svým vlastním jménem. Nahrávku Hvězdy doprovodil videoklip ke stejnojmenné písni. König navíc ke každé skladbě namaloval obraz. Jejich vernisáž se uskutečnila 27. září v dejvickém klubu Za školou. Album pokřtí König spolu s kapelou na dvou podzimních koncertech 28. listopadu v Kabinetu múz v Brně a 29. listopadu v Paláci Akropolis v Praze.